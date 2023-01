A pocas horas del lanzamiento de su libro “Spare”, el príncipe Harry ofreció una entrevista exclusiva con el programa “60 minutes” de Anderson Cooper en el canal estadounidense CBS. Esta conversación ha causado revuelo entre los seguidores de la realeza británica porque el hijo menor del rey Carlos III y la fallecida princesa Diana hizo controversiales confesiones.

La conversación entre el presentador de televisión y el miembro de la familia real fue transmitida en vivo el último domingo 8 de enero a las 7:30 p.m. (hora del Este) en el canal CBS de Estados Unidos. Pero, para quienes se la perdieron, conoce aquí donde ver la repetición.

¿Dónde ver toda la entrevista?

La entrevista completa al integrante de la familia real británica se encuentra disponible a través de la plataforma de streaming Paramount+, en el apartado de CBS.

Asimismo, el programa de Anderson Cooper con el príncipe Harry se encuentra disponible en la página web oficial de la cadena CBS News. Puedes acceder a este enlace para verlo.

¿Qué dijo el príncipe Harry?

La conversación entre el presentador de televisión y el hijo del rey Carlos III se extendió por cerca de media hora. Durante esa entrevista, el príncipe Harry recordó el día en que le informaron que su madre había fallecido.

Tanto él como su hermano mayor William se encontraban de vacaciones en Escocia junto a su padre. Aquel 31 de agosto de 1997, ambos estaban durmiendo en el castillo de Balmoral cuando fueron despertados por Carlos.

“Nunca derramé una sola lágrima en ese punto. Estaba en shock, ¿sabes? Doce años, era temprano, entre las 7:00 y las 7:30 de la mañana. Entra tu padre, se sienta en tu cama, te pone la mano en la rodilla y te dice: “Ha habido un accidente”. Yo... yo no podía creerlo”, aclaró.

Además, recalcó que la primera vez que lloró fue cuando el ataúd de la princesa Diana se hundió en el suelo. “Durante mucho tiempo, me negué a aceptar que ella... se había ido”, agregó.

Por otro lado, el príncipe Harry precisó que su carrera militar lo había salvado en muchos aspectos, tras lo sucedido con su madre. “(Ingresar al ejército) me sacó del centro de atención de la prensa del Reino Unido. Pude concentrarme en un propósito más grande que yo, usar el mismo uniforme que todos los demás, sentirme normal por primera vez en mi vida. Y lograr algunos de los mayores desafíos que he tenido. Sabes, estaba entrenando para convertirme en piloto de helicóptero Apache. No obtienes un pase por ser un príncipe”, puntualizó.

En tanto, aseguró que, en un primer momento, su padre Carlos había aprobado a Meghan Markle cuando la presentó como su pareja en 2016. Sin embargo, su hermano William se mostró escéptico junto a otros miembros de la familia real. Ese desdén hacia ella habría ocasionado el distanciamiento entre la corona y el duque de Sussex.

“Desde el principio, incluso antes de que tuvieran la oportunidad de conocerla. Y la prensa del Reino Unido saltó sobre eso (…) El hecho de que ella era estadounidense, actriz, divorciada, negra, birracial con una madre negra. Esos fueron solo cuatro de los estereotipos típicos que se convierten en un frenesí de alimentación para la prensa británica”, precisó.

Estas son solo algunas de las confesiones hechas por el príncipe Harry al programa “60 minutes”. La transcripción completa de la entrevista aquí.

Cabe recordar que el pasado 8 de diciembre, Netflix estrenó la docuserie “Harry & Meghan” de seis capítulos. En estos episodios, los duques de Sussex aseguraron que fueron sometidos al acoso mediático y denunciaron el “sesgo inconsciente” de la realeza en términos de racismo. Además, el príncipe Harry aseguró que la corona está “feliz de mentir” para proteger a su hermano William, el nuevo heredero de la corona. Más revelaciones en la miniserie disponible en streaming.