Top Gun

(Star Plus)

“Top Gun: Maverick”, la secuela de esa clásica cinta ochentera, es en estos momentos uno de los más grandes fenómenos de taquilla del año. Y no es para menos, ha logrado traer a la actualidad una historia que fue un ‘boom’ en su estreno y que hizo de Tom Cruise uno de los símbolos de la década. La cinta original está disponible en streaming y es una buena opción así planees o no ver la secuela. Se dice que es una de las primeras cintas sin argumento de Hollywood y, aunque puede que lo sea, es difícil no quedarse atrapado entre acrobáticas escenas en avión y música de Kenny Loggins a todo volumen.