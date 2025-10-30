Ya hay fecha de estreno para la temporada 14 de “Chicago Fire”. El drama creado por Dick Wolf regresa a Universal+ con una tanda de episodios que prometen muchas sorpresas.

Como se recuerda, al final de la temporada 13, el jefe de la estación 51 Dom Pascal (Dermot Mulroney) pudo limpiar su nombre tras ser acusado de asesinato.

No obstante, las cosas no serán nada fáciles para la estación de bomberos. Un nuevo personaje interpretado llamado Sal Vásquez –interpretado por Brandon Larracuente—se suma al equipo para poner en duda el liderazgo de la teniente Stella Kid (Miranda Rae Mayo).

Precisamente Kid acaba de tener un hijo fruto de su matrimonio con el hoy experimentado teniente Kelly Severide (Taylor Kinney). Ambos tendrán que equilibrar su tiempo como padres con su labor de bomberos.

La temporada 14 de “Chicago Fire”, además, servirá de despedida de algunos personajes, mientras que otros verán sus lazos de amistad bastante reforzados.

¿Qué pasará con la estación que comanda el jefe Pascal? Lo conocerás en Universal+.

FECHA DE ESTRENO DE LA NUEVA TEMPORADA

La temporada 14 de “Chicago Fire” llegará a Universal+ Latinoamérica nada menos que el próximo lunes 3 de noviembre.