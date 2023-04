“Montecristo”, es el nombre de la nueva serie protagonizada por William Levy que llega a Vix+ en este abril 2023.

“Montecristo”, una serie original de ViX, se basa en la obra literaria clásica “El conde de Montecristo” por Alexandre Dumas, que cuenta la historia de Alejandro Montecristo (William Levy), una figura enigmática que se hace conocida y genera inquietud en la élite mundial respecto al origen de su fortuna y misterioso pasado.

Montecristo es el fundador y director ejecutivo de una nueva empresa de tecnología que ha generado envidia e interés en muchos, entre ellos Fernando Álvarez Mondego (Roberto Enríquez), un hombre de negocios conectado con la aristocracia española que quiere comprar el startupde Montecristo. Lo que Fernando no sabe es que conoció a Montecristo varias décadas atrás y que la razón por la que ha reaparecido repentinamente en su vida no es otra que la venganza.

William Levy, durante el rodaje de "Montecristo". Foto: Juan Carlos Lucas @juancarloslucas

¿Quiénes integran el elenco de “Montecristo”?

Además de Levy, “Montecristo” cuenta con la actuación de Esmeralda Pimentel (“High Heat”) como Haydée Hernández, la mano derecha de Montecristo y una experta pirata cibernética; Juan Fernández (“El cid”) como Cristóbal Herrera, el aristocrático embajador de España en La Habana; Silvia Abascal (“Asombrosa Elisa”) como Mercedes Herrera, la hija del embajador de España en La Habana; Itziar Atienza (“Wrong Side of the Tracks”) como la abogada cubana Helena Vilaforte; Guiomar Puerta (“Estoy vivo”) como Alba Mondego, la hija de Mercedes y Fernando; y Franky Martin (“Wrong Side of the Tracks”) como Jackie, el chofer de Montecristo, quien le resuelve todo.

Esmeralda Pimentel será una de las aliadas de William Levy en "Montecristo" (Foto: Vix+)

“Estoy extremadamente orgulloso de lo que hemos logrado con ‘Montecristo’. La producción es de clase mundial y es el resultado del arduo trabajo y la dedicación de un elenco y equipo excepcionales, y de nuestros socios Secuoya Studios y ViX+”, dijo Levy en un comunicado a principios de año.

“Creo firmemente que el valor de esta producción premium, el universo, los personajes y los temas explorados en ‘Montecristo’ repercutirán profundamente en una audiencia global”, agregó el cubano.

Por esta fecha, Vix ya había lanzado un primer teaser de la serie. En este, vemos a un joven Montecristo descansando con su novia en una playa. Un rival celoso hace que lo enmarroquen y lo encarcelen por cargos de asesinato. Para su suerte, este logra escapar y emerge 18 años después en Madrid como el misterioso y rico Montecristo, y comienza a buscar venganza contra las personas que lo traicionaron.





Adaptación contemporánea

“Montecristo” es una adaptación contemporánea ambientada en La Habana, Miami y Madrid. La producción estará a cargo de William Levy Entertainment, la nueva productora del actor cubano junto con junto con Pantaya, el servicio premium de streaming de películas y series en español y la española Secuoya Studios.

Cabe destacar que la productora de Levy ya ha producido títulos como “Killing Sarai” y la comedia “The Last Canadian Virgins”. la decisión de producir por cuenta propia, según el actor, responde a que Hollywood no le ha respondido como él hubiese querido. “Me decían que era demasiado rubio para ser latino, demasiado latino para ser americano. Sí, hay más oportunidades, pero son para los que tienen un aspecto que responde a los estereotipos existentes”, indicó Levy en una entrevista a EFE en agosto de 2020.

¿Cuántos capítulos tiene “Montecristo”?

“Montecristo” es un thriller dramático de seis episodios, adaptados por la guionista Lidia Fraga (Método Criminal) y Jacobo Díaz (Método Criminal). La dirección estará a cargo de Alberto Ruiz-Rojo, (Templanza, Caronte). La serie es producida por David Martínez, (Secuoya Studios) y Sergio Pizzolante. Levy y su socio Jeff Goldberg son los productores ejecutivos.

¿Cuándo se estrena “Montecristo”?

“Montecristo” llega a Vix Plus el 14 de abril.

DATO ViX está disponible en los EE. UU., México y la mayor parte de América Latina de habla hispana mediante suscripción, en línea en vixplus.com .

