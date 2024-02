Usher tiene una cita con la historia este domingo 11 de febrero, pues será el encargado de protagonizar el show de Medio Tiempo del Super Bowl 2024, uno de los eventos deportivos más populares en los Estados Unidos.

El intérprete de hits como “Yeah!” y “My Boo” tendrá invitados especiales como Alicia Keys y promete dar un show inolvidable en los cerca de 15 minutos que tendrá sobre el escenario.

Como ya es tradición, la NFL dispondrá de varias opciones para seguir este momento de su partido más importante este 2024. Aquí te contamos cómo seguir el Medio Tiempo por YouTube.

¿Cómo ver el Medio Tiempo del Super Bowl en YouTube?

La NFL, siglas de National Football League, la mayor liga de fútbol americano profesional de Estados Unidos, tiene un canal oficial en YouTube en el que sube material especial de sus partidos.

En tiempos de Super Bowl, la NFL realiza una transmisión en vivo de la conferencia de prensa oficial del artista que protagonizará el Medio Tiempo. Actualmente, ya está disponible en este enlace la rueda de medios de Usher.

Aunque el show de Usher no se podrá seguir inmediatamente en vivo en el YouTube de la NFL, sí se podrá ver minutos después de la totalidad de su presentación a través de este enlace.

¿Cómo ver en streaming el Super Bowl 2024?

Si quieres seguir todo el partido entre los Kanshas City Chiefs y los San Francisco 49ers, quienes disputan el Super Bowl de este 2024, podrás hacerlo en América Latina a través de Star Plus.

Este es el enlace oficial para ver el Super Bowl desde Star Plus. El costo de suscripción es de 44.90 soles mensuales (moneda peruana) y 49.90 mensuales en paquete con Disney+.

¿A qué hora es el Super Bowl 2024 y a qué hora empieza el Medio Tiempo?

La transmisión del Super Bowl en Star Plus comenzará a las 17 horas (horario de Perú, Colombia, Ecuador). Se calcula que el show del Medio Tiempo será a las 19 horas (horario de Perú, Colombia, Ecuador).

El show de Medio Tiempo suele tener una duración de entre 12 y 15 minutos.

Algunos de los temas que se espera toque Usher en vivo son: “Yeah!”, “My Boo”, “OMG”, “U Got It Bad” y “Nice and Slow”.

¿Quién es Usher?

Usher es un cantante estadounidense de R&B. Su nombre de pila es Usher Raymond IV. Su carrera comenzó a finales de los años 90. Ha realizado colaboraciones con artistas como Alicia Keys, Justin Bieber y JungKook.