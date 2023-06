Seleccionar un obsequio para papá no tiene por qué convertirse en una tarea complicada si se elige con anticipación, afecto y con la orientación adecuada. En esta modesta guía, recopilamos algunas ideas de regalos para el jefe del hogar, inspirándonos en el antiguo lema “todo tiempo pasado fue mejor”. La nostalgia actúa como un poderoso impulsor en estos tiempos, y en el mercado existen numerosas opciones para aquellos que deseen revivir épocas pasadas que nunca serán olvidadas.

Para llegar siempre a la hora

Casio rompió esquemas en 1974 con su primer reloj con pantalla LCD. Este modelo retro, muy popular en los años 80, viene con pulsera de acero y características habituales como la retroiluminación, cronómetro y una batería que puede durar varios años. Esta pieza gris ‘vintage’ se encuentra en la web de Fallabella.pe a S/314,75

Un clásico de Casio, minimal, resistente, con retroiluminación.

Entre navajas y secretos

Para conseguir una afeitada al ras, como las de antes, queda bien este set completo de El Turco, que in - cluye caja con una máquina ‘safety razor’, una escobilla de madera rosewood con cerdas de tejón, un recipiente para la espuma y un pedestal para colgar los elementos. Disponible en www.elturco.pe junto con otras opciones. Las piezas tam - bién se venden por separado. Precio del box set: S/375

Set de afeitado de El Turco

En mi pecho, tus colores

Esta camiseta ‘vintage’ inspirada en la que usaba el Perú en los años setenta está hecha con tela polyester (dry-fit) por el Project Pietà, proyecto social que trabaja en la reinserción de personas en los penales de Lima. La encuentra en la tienda web de Project Pieta al precio de S/99,90

Camiseta de Pieta Project.

Un mueble para el papá melómano

Al papa amante de la música le encantará este mueble de diseño sobrio, que honrara sus discos y lo ayudará a tener su colección ordenada y bien presentada. Este mueble de Sonora Muebles, una empresa dedicada exclusivamente la confección de muebles y aparadores para música, cumple con esos requisitos. Esta hecho de melamina de 18 mm, con 72 cm alt y 91 cm ancho. Puede guardar hasta 180 discos de vinilo y 90 discos compactos. El precio es de S/.420. El recojo se hace en Surco Pueblo pero se puede coordinar por delivery. Puedes encontrar a Sonora Muebles en este enlace. También elaboran diseños a pedido.

En Sonora Muebles encontrarás un mueble diseñado para almacenar hasta 180 discos, además de proporcionar espacio para colocar tanto el tornamesa como el amplificador.

Un bólido de antaño para armar

Los papás que no han perdido contacto con su niño interior pueden disfrutar armando este set de Lego inspirado en un Chevrolet Camaro Z28, mítico coche coleccionable de 1969. Incluye una pieza muy detallada de un motor V8. Tiene 36 cm de longitud. Ubíquelo en la web de Lego Perú a S/899,10

Mustang de Lego.

El encanto de la piel

Nada más clásico que un objeto de cuero hecho a la vieja usanza de los maestros talabarteros. Esta bitácora nórdica guarda en el interior hojas de papel envejecidas con café que aportan un look atractivo y fascinante tanto para los ojos, dedos y olfato. Lo me - jor es que si se acaban las hojas, en Hörner se pueden comprar más o fabricarlas uno mismo. Cada producto viene firmado por el artesa - no que lo hizo. A Hörner lo encuentra en Instagram como Hörner_pe Precio: S/219

Bitácora nórdica de Horner

¡Música, maestro

Para los amantes de la alta fidelidad están los parlantes Linton, de la marca Wharfedale, que recrean unos elegantes ‘speakers’ de tres vías, famosos en los años 60 y 70, pero con tecnología y materiales contemporáneos. El estilo es atemporal y retro. Viene con parantes y espacio para colocar vinilos. Pídalos en el IG de British Concept Perú . El precio por dos parlantes con sus parantes es de US$2.100

Parlantes Lipton de Wherefadale

Un clásico para jugar mil veces

El Millonario fue el juego de mesa peruano por excelencia en las décadas del setenta y ochenta, y ha vuelto a las tiendas en una cuidadosa versión réplica. Quien lo ha jugado sabe que puede ser más dinámico y entretenido que el mismo monopolio. De venta en La Vieja (www.lavieja.pe). Precio: S/120

Millonario, un clásico juego de mesa, en La Vieja.

Nostalgia en dos ruedas

Yamaha tiene esta colección de estilo neorretro inspirada en las motocicletas scrambler clásicas. El modelo FZ-X se equilibra de modo interesante entre la estética del pasado y el confort de las nuevas tecnologías, como la pantalla LCD y la app Connect, para que siempre estés en contacto con tu moto. Disponible en la tienda web de Yamaha (www.yamaha-motor.com.pe). Precio: US$3.349

Una moto de Yamaha con el clásico look de antaño.