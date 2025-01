Todavía no tienen cartel, y quizás no lo necesiten. Llegar a la ‘casa’ de Olivia y de Coque se siente como una visita personal, cercana. Como si estuviésemos entrando a su moderna cocina o sentándonos a tomar un café en su patio (así quieren que se mantenga). Hace seis meses la marca de comida artesanal por delivery dio un salto importante, aunque silencioso. Apostaron por abrir su primer local físico en una tranquila calle miraflorina —famosa por albergar otro refugio culinario: El Buen Gusto— pero decidieron no hacer mucha bulla. La dirección no figuraba en redes, y solo atendían a la gente que pasaba o conocidos que sabían de la ubicación. Eso ya cambió. Hoy, el local está disponible para todos y posee una carta específica, con bocados que no necesariamente se encuentran en el menú por delivery. Imposible resistirse a conocerlos.

Detrás de Olivia y Coque se encuentra una pareja de esposos, ambos diseñadores (él industrial, ella gráfica) enlazados desde el comienzo de su relación —tanto personal como laboral— por su amor a la cocina. Ambos, además, tienen raíces italianas, lo cual alimentó aún más la inspiración culinaria, y es el hilo conductor en la narrativa detrás de la marca. Si bien la carta se nutre de muchas influencias y técnicas italianas, varias de las recetas son locales —como los sánguches de butifarra o el chicharrón— y estadounidenses, como las galletas tipo ‘chunky’, los cinnamon rolls o el cheesecake.

Tiramisú cookie: Sandwich helado de Espresso Cookie con crema de queso mascarpone natural.

Su carta de presentación es la primerísima calidad de insumos empleados en sus recetas, todas a base de mantequilla natural, aceite de oliva extra virgen, sal de Maras y quesos artesanales. En su taller de La Aurora elaboran todo o casi todo lo que necesitan: panes, embutidos, pastas. Hasta preparan su propio mascarpone.

Tostones con queso Stracciatella artesanal y mermelada de tomate natural

La atención al detalle es notoria en cada opción del menú, y definitivamente esta es una vitrina que no se repite en ningún otro sitio. Basta con revisar la lista de ingredientes de su celebrada torta de chocolate —ganadora de los Premios Somos 2024 como la mejor de Lima— con cacao orgánico de San Martín en el propio queque (ni qué decir el fudge), para notar por qué la de Olivia y Coque es una propuesta diferencial, particular. Esta carta inicial es solo una muestra de su potencial. Para más antojos, no se olviden de revisar su lista para comer en casa. //

Además… Los favoritos de Nora El tiramisú Sé que la torta de chocolate es la reina de la casa y no pretendo refutarlo. Pero los insto a probar un tiramisú personal cuando los visiten en el local. El de Olivia y Coque es casi una adicción y también puede pedirse (por delivery) en versión grande. Las lasañas Fue el plato que empezó el negocio por delivery y me parece una opción ideal cuando tenemos alguna comida en casa o para llevar a la playa el fin de semana. Hay versiones a la boloñesa y de funghi y portobello, además de otros tipos de pastas. Se pueden pedir vía Instagram o WhatsApp: 960 403 051. El ‘packaging’ Cuando pidan algo para llevar o hagan un pedido especial, verán que el diseño de las bolsas y packs es urbano y muy chic. Me gustan las postales con fotos antiguas que suelen venir en los paquetes, lindas para regalar o colocar en la refrigeradora.