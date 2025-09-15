Realmente, para qué sirven los probióticos: ¿moda, milagro o microbios con propósito?

Seguro ya viste en el supermercado la avalancha de yogures con caritas felices, frascos de cápsulas con nombres que parecen sacados de “Star Wars” (¡Lactobacillus casei 327, reportándose!) y personas que juran que desde que toman probióticos su vida cambió. Pero… ¿qué son realmente los probióticos? ¿De verdad necesitamos todos correr a comprarlos?

Primero, lo básico. Según la FAO y la OMS, los probióticos son “microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, confieren un beneficio a la salud del huésped”. La definición oficial es clara: un probiótico es un microorganismo vivo, identificado por su género, especie y cepa, que en estudios clínicos en humanos ha demostrado un beneficio comprobado para la salud. En ese sentido, para que una bacteria (o cualquier otro microorganismo) pueda llamarse probiótico debe cumplir tres criterios:

Newsletter exclusivo para suscriptores Nora Sugobono presenta en exclusiva lo que traerá nuestro suplemento sabatino, cada viernes.

Tiene que llegar vivo a tu intestino (chau a las bacterias muertas que algunos suplementos venden). Debe tener evidencia científica en humanos (no en ratoncitos ‘fitness’ o en la prima de tu amiga). Tiene que estar perfectamente identificado (Lactobacillus rhamnosus GG, por ejemplo, ese “GG” no es un apodo, es la cepa exacta probada). Si no están vivos, no llegan en la cantidad adecuada o no están identificados con nombre y apellido… sorry, pero eso no es probiótico, es solo márketing con bata blanca.

En el pasillo del supermercado pueden surgir las dudas. No todos los yogures y bebidas con probióticos ofrecen los mismos beneficios. La clave está en la cepa y en la evidencia científica. (Foto: iStock) / Jorge Aguado Martin

Entonces, ¿qué pasa con los alimentos fermentados como el yogur, el kéfir, el chucrut o la kombucha? ¿Son automáticamente “probióticos”? No necesariamente. Si no especifican qué cepa contienen, en qué cantidad y no existen estudios que respalden su beneficio, técnicamente no deberían llevar esa etiqueta. Estos fermentados, eso sí, aportan microorganismos vivos y son excelentes para la diversidad bacteriana y la salud digestiva, por lo que conviene incluirlos en nuestra dieta. Pero es importante tener claro que muchas veces no cumplen con la definición estricta de probiótico, porque no se han estudiado cepa por cepa.

¿Y qué hay de los suplementos en cápsulas o polvos? Si cumplen con los tres criterios, todo bien. Pero ojo: no todos son iguales, no todos sirven para lo mismo y no todos deberíamos tomarlos. Los probióticos son como herramientas en una caja: cada cepa está diseñada para un problema específico. Tomarlos “porque sí”, de manera indefinida o sin elegir la cepa adecuada puede ser contraproducente, e incluso empeorar el cuadro en lugar de resolverlo. Por eso es clave una evaluación previa con un médico o un nutricionista especializado en salud digestiva, para definir la mejor estrategia según cada caso.

EL DATO Se estima que el cuerpo humano contiene cerca de 38 billones de bacterias. Existe evidencia de que la microbiota intestinal influye profundamente en la relación entre intestino y cerebro, afectando el estado de ánimo, la regulación emocional y las funciones neuroendocrinas.

En resumen: los probióticos no son la panacea, pero tampoco humo. La clave está en entender que “pro-biótico” significa literalmente “a favor de la vida”, y eso no se consigue con un buen ‘branding’, sino con ciencia detrás. Cuando cumplen con los criterios científicos, los probióticos pueden ser aliados poderosos que impactan positivamente en tu salud digestiva, inmune e incluso mental. Y aunque no todo fermentado califica como probiótico, incluirlos en tu dieta es una manera inteligente y deliciosa de sumar variedad bacteriana y apoyar tu salud de forma natural. Por eso, apuesta por una alimentación variada, con buena calidad nutricional, rica en fibra, frutas, verduras y prebióticos (el alimento de tus “bichitos buenos”).

Recuerda: tu intestino no necesita márketing, necesita ciencia. Y, sobre todo, necesita que lo nutras con lo básico, lo real y lo diverso. //