Semana del Cine ULima 2025: una fiesta gratuita de descubrimiento, películas inéditas y homenaje a David Lynch

Desde hace más de una década, la Semana del Cine ULima ha consolidado un espacio gratuito que combina cercanía y exigencia. El año pasado reunió a 9 mil asistentes y este 2025 promete volver a ser un punto de encuentro. La Muestra Internacional, curada por Rodrigo Bedoya Forno, refleja con claridad ese espíritu: cintas seleccionadas tras un recorrido por Berlín, Cannes, Locarno y Venecia, que abarcan desde directores consagrados hasta óperas primas con una fuerza expresiva difícil de ignorar. El objetivo es conmover, provocar y ampliar la mirada de quienes se acercan al cine como arte vivo.

“La Semana es, ante todo, un territorio de descubrimiento: un espacio para acercarse al mejor cine que se está realizando en la actualidad y que, al mismo tiempo, tiene la capacidad de conectar profundamente con el público”, explica José Carlos Cabrejo, director de la Semana del Cine ULima.

La edición pasada se presentó películas como “La semilla del fruto sagrado”, “Tóxico”, “Perro Negro”, así como películas peruanas como “Kinra”, “El caso Monroy” o “Reinas”. (Foto: Cortesía Semana del Cine ULima)

Celebrar al cine

La diversidad también se manifiesta en el cine nacional. En pantalla convivirán largometrajes y cortos de distintas regiones del Perú, muchos de ellos premiados en el extranjero. Documentales íntimos, ficciones que experimentan con géneros como el terror y propuestas que desmontan estructuras clásicas conforman un mosaico que confirma la vitalidad de una cinematografía en crecimiento, cada vez más audaz.

“Si algo ha caracterizado siempre a la Semana del Cine es precisamente eso: películas que intrigan, que nos invitan a explorar dimensiones poco transitadas y que, a través de un festival como este, estimulan la curiosidad. Por ello creemos que hay un balance entre películas accesibles y de gran calidad —sin caer en los clichés que solemos encontrar en algunas plataformas de streaming— y otras más desafiantes”, añade Cabrejo.

La gran novedad llega con la primera participación de cortometrajes producidos en universidades de Iberoamérica. Este intercambio permitirá ver cómo dialogan entre sí las nuevas generaciones de cineastas de América Latina y España. Otro momento esperado es el concurso Corto de Boleto, una tradición que reta a los estudiantes de la Universidad de Lima a crear un cortometraje en tiempo limitado.

Y, por supuesto, el homenaje a David Lynch marcará esta edición. Fallecido en enero, el autor de universos inquietantes y atmósferas perturbadoras será recordado como una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo. “Es esencial rendirle tributo en esta edición. Se exhibirán sus películas en versiones definitivas, restauradas con la aprobación del propio cineasta”, detalla Cabrejo.

El tributo incluirá dos películas restauradas de Lynch, proyecciones que invitan a redescubrir la intensidad de un legado artístico que permanece tan vigente como en su estreno original. (Foto: Difusión)

La programación se completa con conversatorios, presentaciones de libros y el lanzamiento de dos ediciones de la revista Ventana Indiscreta: una dedicada a los géneros cinematográficos y otra al propio Lynch.

Como todos los años, el campus de la Universidad albergará las salas donde se proyectarán todos los filmes La Semana del Cine no solo exhibe películas, también genera comunidad y reflexión. “Lo más importante es atraer a un público joven, que pueda sentirse intrigado por propuestas diferentes a lo que suele encontrar en plataformas como Netflix, HBO Max o en la cartelera comercial”, concluye.