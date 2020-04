Nunca habíamos pasado tanto tiempo en la cocina como lo venimos haciendo las últimas semanas. Nunca habíamos pasado tanto tiempo seguido en casa, tampoco, así que tiene sentido. Hemos dicho innumerables veces aquí que cocinar es un refugio, una actividad llena de nobleza que también puede ser un escape a las circunstancias. Las nuestras -como las de muchos países del mundo actualmente- no son fáciles debido a la cuarentena para prevenir el coronavirus, pero muchos estamos poniendo de nuestra parte para sobrellevar este período con armonía.

Las redes sociales también pueden ser un refugio, es cierto. Y son, especialmente ahora, el gran lugar de encuentro de millones de personas que no se pueden ver ni abrazar, ni mucho menos comer juntas. Cocineros del mundo entero no solo están compartiendo recetas por montones en sus cuentas personales: también han abierto una suerte de consultorios virtuales donde la gente les cuenta qué tienen en casa para que ellos respondan con una idea de menú. Restaurantes, plataformas especializadas, medios de comunicación: todos están compartiendo recetas en buena parte de sus plataformas. Si no habíamos cocinado con tanta frecuencia antes, este es el momento para empezar.

La semana pasada les compartimos una lista de cuentas peruanas especializadas en contenidos gastronómicos -cocineros y restaurantes están sumando bastante por su lado también- de peruanos que manejan un contenido práctico, ágil, bien criollo y fácil de aplicar. Aquí van 8 cuentas más para sumar a esa lista. ¡Provecho!

1. k0cinas de Héctor Lizárraga

2. @yomadrero de Rocío Oyanguren

3. @mamachefcoletteolaechea de Colette Olaechea

4. @toronjapop de Laura María Ruzo

5. @papeaperu

6. @wariqeando

7. @dateandoperu

8. @gulaentredos

