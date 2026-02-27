El regreso a clases está a la vuelta de la esquina. Útiles nuevos, mochilas y uniformes listos, la rutina y horarios de sueño… y por supuesto, las loncheras. Esta última es una pieza clave. No es exagerado decir que una lonchera puede apoyar - o sabotear - una mañana entera de clases, porque lo que le mandes tiene un impacto directo en su concentración, memoria, energía y comportamiento.

El cerebro infantil está en pleno desarrollo. Durante la infancia y adolescencia se crean y consolidan conexiones neuronales importantes para el aprendizaje, la regulación emocional y la toma de decisiones. Ese proceso necesita energía constante y nutrientes específicos. Por eso la calidad de la lonchera es determinante. Y si bien el cerebro funciona principalmente con glucosa, no es cualquier glucosa la que necesita.

Cuando una lonchera está basada en productos ultraprocesados y azúcares añadidos como galletas rellenas, jugos azucarados, barritas y cereales refinados, lo que ocurre es un pico rápido de azúcar en sangre, seguido de una caída brusca. El resultado: primero, hiperactividad; luego, cansancio, irritabilidad y dificultad para concentrarse. En cambio, una lonchera equilibrada que combine carbohidratos complejos, proteína, grasas saludables y fibra ayuda a mantener esos niveles de glucosa más estables. Y eso se traduce en mejor atención y energía sostenida, menos cambios bruscos de humor y mayor rendimiento académico.

Elige lo más saludable para la lonchera de tus pequeños. / ArthurHidden

Por eso el balance entre nutrientes es clave. La proteína ayuda con el crecimiento y aporta aminoácidos necesarios para producir neurotransmisores como la dopamina y la serotonina, claves en la motivación y el enfoque. Las grasas saludables, especialmente el omega 3, participan en la estructura de las membranas neuronales. El hierro es esencial para transportar oxígeno al cerebro. Y la hidratación adecuada influye directamente en la capacidad de atención.

Esto no significa buscar perfección ni caer en extremos. Significa entender que la alimentación es parte del aprendizaje. Así como revisamos tareas, también podemos revisar qué combustible le estamos dando a ese cerebro en crecimiento. Entonces, ¿cómo lo hacemos más fácil y sostenible? Aquí unos tips.

Cinco acciones prácticas

Volver al colegio es una oportunidad para reforzar hábitos que impactan más allá de las notas. Una buena alimentación no garantiza un 20 en el examen, pero sí crea las condiciones biológicas para aprender mejor. Y si queremos mejorar rendimiento, memoria y concentración, vale la pena preguntarnos: ¿qué estamos poniendo en la lonchera? Porque el cerebro también necesita estar bien alimentado para dar lo mejor de sí.

Priorizar estructura básica

Incluye siempre estos tres elementos: una fuente de proteína (huevo, yogur natural, pollo, atún, queso), un carbohidrato complejo (pan integral, hummus, avena, papa, camote, arroz) y una grasa saludable (palta, frutos secos, semillas). No tiene que ser complicado, solo equilibrado. Súmale algún tipo de verdura/fruta para las vitaminas, minerales y antioxidantes.

Evita las bebidas azucaradas

Los jugos industriales y bebidas saborizadas elevan rápidamente la glucosa. El agua sigue siendo la mejor opción, y aquí un tomatodo es una buena adición. Puedes agregar rodajas de fruta para dar sabor natural o limonada casera con un toque de miel.

Tips para hacer una lonchera escolar. / Hazal Ak

Incluir fibra real

Frutas enteras (manzana, pera, granadilla, mandarina, plátano, arándanos) o picadas (sandía, melón, piña, papaya) en lugar de jugos. Opta por panes integrales en lugar de refinados. Recuerda que la fibra ayuda a regular la glucosa y mejora la saciedad.

Planificar con anticipación

La improvisación suele llevar a soluciones rápidas y poco nutritivas. Te recomiendo armar un menú de loncheras para organizarte y si puedes, dejar algunos ingredientes listos desde el fin de semana para aliviar la tarea.

Educar, no imponer.

Esto es muy importante: involucrar a los niños en la elección y preparación fomenta una relación más positiva con la comida y mayor disposición a probar opciones saludables.