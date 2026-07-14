Las colaboraciones entre restaurantes se han convertido en una de las formas más interesantes de explorar la gastronomía contemporánea. Durante dos noches, el 8 y 9 de julio, esa tendencia llegó a Lima con el encuentro entre Barra Berlín, uno de los restaurantes más comentados de la capital alemana, y Siete Restaurante. El resultado fue un menú degustación de edición limitada que reunió ingredientes peruanos, técnicas europeas y una cocina abierta al público.

El chef Daniel Remers y la sommelier Kerry Westhead viajaron desde Berlín para trabajar junto a Ricardo Martins, chef de Siete. Juntos diseñaron una propuesta de seis tiempos que solo pudo probarse durante esas dos noches, organizada por Bigbox como parte de una experiencia gastronómica exclusiva.

La cocina, frente a todos

La barra fue el verdadero escenario de la velada. Sin paredes que separaran a cocineros y comensales, Remers y Martins prepararon cada plato a pocos centímetros del público, mientras explicaban técnicas, ingredientes y procesos. Esa cercanía convirtió la cena en algo más que una sucesión de platos: permitió observar el trabajo detrás de cada preparación.

El chef Daniel Remers y la sommelier Kerry Westhead

Martins alternó el ritmo de la cocina con conversaciones en las mesas para explicar el origen de algunas recetas, como el cavatelli con cabrito al latte o las navajas con arroz de azafrán. Mientras tanto, Westhead acompañó el recorrido con sugerencias de maridaje adaptadas a cada plato y al gusto de los asistentes.

Dos cocinas, un mismo recorrido

La propuesta encontró un punto de equilibrio entre productos peruanos y técnicas europeas. El menú transitó por ingredientes como conchas de Paracas, oca, ajíes y charela, combinados con preparaciones de inspiración mediterránea y centroeuropea. Entre los momentos más destacados estuvieron el brioche con rillettes du mer, la tempura de oca, las navajas con mantequilla de ají, el cavatelli con cabrito y un postre de pudding de malta con helado de leche.

La propuesta encontró un punto de equilibrio entre productos peruanos y técnicas europeas

Más que una fusión forzada, la cena apostó por el diálogo entre ambas cocinas, donde ninguna buscó imponerse sobre la otra.

Un formato que gana espacio

Las colaboraciones gastronómicas se han convertido en una tendencia cada vez más frecuente en Lima. Para los restaurantes representan la posibilidad de experimentar con nuevas ideas y compartir cocinas; para los comensales, la oportunidad de acceder a menús irrepetibles que difícilmente volverán a replicarse. El encuentro entre Barra Berlín y Siete Restaurante dejó esa sensación: la de haber asistido a una experiencia pensada para existir solo durante un par de noches, pero capaz de mostrar el momento de apertura e intercambio que vive la gastronomía peruana