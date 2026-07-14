Por Redacción EC

Las colaboraciones entre restaurantes se han convertido en una de las formas más interesantes de explorar la gastronomía contemporánea. Durante dos noches, el 8 y 9 de julio, esa tendencia llegó a Lima con el encuentro entre Barra Berlín, uno de los restaurantes más comentados de la capital alemana, y Siete Restaurante. El resultado fue un menú degustación de edición limitada que reunió ingredientes peruanos, técnicas europeas y una cocina abierta al público.

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