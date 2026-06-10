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10 heladerías compiten por alzar el trofeo de los Premios Somos.
10 heladerías compiten por alzar el trofeo de los Premios Somos.
Por Alejandra Garboza

El helado ha dejado de ser un simple postre para convertirse en una categoría gastronómica que destaca por su creatividad y constante innovación. Los Premios Somos reconocen a diez heladerías que han logrado conquistar al público gracias a propuestas artesanales que priorizan la calidad de los ingredientes, el equilibrio de sabores y la elaboración cuidadosa de cada receta.

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