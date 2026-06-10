El helado ha dejado de ser un simple postre para convertirse en una categoría gastronómica que destaca por su creatividad y constante innovación. Los Premios Somos reconocen a diez heladerías que han logrado conquistar al público gracias a propuestas artesanales que priorizan la calidad de los ingredientes, el equilibrio de sabores y la elaboración cuidadosa de cada receta.
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En los últimos años, la escena heladera peruana ha experimentado una importante evolución. Muchas de estas propuestas trabajan con frutas de temporada, cacao, café y otros insumos nacionales para desarrollar sabores únicos que reflejan la riqueza gastronómica del país. A ello se suman técnicas tradicionales italianas y procesos artesanales que permiten obtener productos de gran textura y calidad.
Las nominaciones reflejan el crecimiento de una categoría que cada vez gana más seguidores. Ya sea a través de gelatos clásicos, sabores inspirados en la cocina peruana o propuestas innovadoras de autor, estas heladerías han logrado posicionarse como destinos obligados para quienes buscan disfrutar de uno de los postres más populares del mundo.
Los Premios Somos son los galardones gastronómicos de la revista “Somos” del diario “El Comercio”. Se entregan desde el año 2023 como una manera de manera de reconocer al rubro culinario en todas sus dimensiones.
Se diferencian de otros premios por ser determinados por el voto popular. Es el público el que nos ayuda a armar una lista de ganadores con sus votos, fiel reflejo de lo que los comensales buscan y quieren probar.
Estos son los nominados en la categoría mejor heladería de los Premios Somos 2026:
- Anacapri Gelateria Artigianale
Dirección: Calle Coronel Inclán 300, Miraflores
- Antica Gelateria del Corso
Dirección: Av. Camino Real 1049, San Isidro
- Blu: il gelato del barrio
Dirección: Av. Almirante Miguel Grau 201, Barranco
Dirección: Av. Angamos Oeste 408, Miraflores
Dirección: Av. Los Conquistadores 169, San Isidro
Dirección: Calle Los Libertadores 199, San Isidro
Dirección: Jr. Libertad 1231, Magdalena del Mar
Dirección: Calle San Martín 390, Miraflores
Dirección: Calle Narciso de la Colina 580, Surquillo
Los ganadores de las 37 categorías de los Premios Somos serán determinadas por el voto popular. Podrás elegir a tus favoritos ingresando a este enlace. Las votaciones estarán abiertas desde el miércoles 27 de mayo del 2026.
Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido.