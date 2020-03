¿Qué es?

El coronavirus pertenece a la familia de la gripe. Como otros virus, es un ser microscópico que solo vive cuando invade las células de un cuerpo.

¿Por qué se llama así?

Porque su contorno parece justamente una corona. La enfermedad oficialmente se ha denominado COVID-19 (por el año en que surgió este brote).

¿Cuál es su origen?

Apareció en Wuhan, China. Aunque todavía no se ha descubierto la causa del COVID-19, lo más probable es que se haya transmitido desde los murciélagos.

El coronavirus se llama así por su contorno que parece justamente una corona.

¿Cómo ‘viaja’ este virus?

El COVID-19 se contagia de persona a persona a través de las gotas de saliva que uno bota al toser, estornudar o simplemente al hablar. Estas gotitas se pueden inhalar si uno está cerca de una persona enferma (a más de un metro de distancia es poco probable que esto pase). También si tocamos una superficie contaminada: por medio de las manos, estas gotitas pueden ser llevadas a la boca, los ojos y la nariz.

¿Cuáles son los síntomas?

No hay de qué preocuparse. Menos del 0,5% de casos se da en los niños, pero la enfermedad tiende a ser muy leve, como un resfriado común. Sin embargo, si en algún momento tienes fiebre, diarrea, tos o sientes que te falta el aire, no te asustes ni dudes en decirle a un adulto: ellos te ayudarán y en tan solo unos días volverás a sentirte bien.

Al igual que todos, puedes seguir algunos trucos que te protegerán para no enfermarte.

Si en algún momento tienes fiebre, diarrea, tos o sientes que te falta el aire, no te asustes.

-Lávate las manos con frecuencia.

Después de jugar con tus amigos, revisar tus redes sociales desde tu teléfono, antes de comer o simplemente luego de ver televisión: lávate las manos con agua y jabón, ya que estas suelen tener muchas bacterias. Mientras lo haces, cuenta hasta 20, el tiempo ideal para quedar limpio.

-Evita tocarte los ojos, la boca y la nariz

Las manos tienen muchas bacterias. Salvo que te las hayas lavado recién, lo mejor es no tocar estas zonas del cuerpo para mantenerlas siempre limpias.

-No saludes con la mano, con un beso o un abrazo

Con tus amigos puedes probar el saludo japonés, de codo a codo, o inventarte uno propio sin necesidad de tocarse. Además de ser algo divertido, previene el contagio.

-Aléjate con respeto de personas que notas enfermas

Descuida: en unos días podrás volver a jugar con ellas.

Cómo proteger a los demás

Aprende a estornudar sin contagiar. Cuando estornudes, cúbrete la boca y la nariz con un papel o pañuelo desechable, o con la parte interna del codo. No te olvides de botar el papel a la basura y lavarte las manos inmediatamente.

Cuando estornudes, cúbrete la boca y la nariz con un papel o pañuelo desechable.

Si estás enfermo, trata de evitar el contacto con personas. Aunque sea un simple resfriado, no te gustaría infectarlos. Evita asistir a lugares con mucha gente o cerrados. Usa una mascarilla.

*Con información de Roberto Somocurcio, médico pediatra de la clínica Angloamericana

¿Qué significan las palabras que escuchas estos días?

PANDEMIA

Así se le denomina a una enfermedad o virus que se expande por varios países del mundo de manera simultánea. En el caso del coronavirus, se utiliza la palabra ‘pandemia’ para que todos los países se preparen con tiempo frente al virus.

La cuarentena es una medida preventiva en la cual una persona que muestra síntomas de un virus o ha estado en un lugar de posible contagio se mantiene aislada.

VIRUS Y BACTERIA

Una bacteria, a diferencia de un virus, es un ser vivo (posee metabolismo propio). Esta se puede multiplicar por división celular. Los virus son más pequeños que las bacterias y también bastante más simples. Sin embargo, tanto bacterias como virus son tan pequeños que pueden transmitirse a través del aire o el agua, de una manera muy rápida.

CUARENTENA

Es una medida preventiva en la cual una persona que muestra síntomas de un virus o ha estado en un lugar de posible contagio se mantiene aislada en su hogar para evitar la propagación de una enfermedad. En el caso del coronavirus, no dura cuarenta días, si no catorce ya que es el tiempo en el cual se puede ver si este virus progresa o no.

¿POR QUÉ NO IREMOS AL COLEGIO HASTA EL 30 DE MARZO?

La medida es por prevención. Mientras menos personas se enfermen a la vez, más fácil será atender a quienes lo necesiten realmente, sin que colapsen los centros de salud. No te preocupes: si sigues practicando los hábitos de higiene, todo va a estar bien.

No hay ningún estudio que confirme que los animales en casa pueden ser contagiados por el virus o que te puedan contagiar.

¿QUÉ HACER EN CASA?

Las clases escolares han sido suspendidas, pero eso no quiere decir que podamos salir a divertirnos en lugares públicos como si fueran vacaciones. Trata de permanecer en casa con tu familia para evitar cualquier tipo de contagio. Profesores y alumnos harán todo el esfuerzo para no retrasar los cursos. Algunos colegios enviarán tareas y ejercicios a casa; los mayores pueden avanzar con investigaciones o monografías ya asignadas.

¿SIRVE LA INFORMACIÓN DE LAS REDES SOCIALES?

No te dejes llevar por todo lo que leas en Internet: muchas veces esta información es falsa y solo busca alarmar. La mayoría de casos de infectados han sido leves. Habla con un adulto en quien confíes; podrá ayudarte a aclarar ideas.

¿ALGO LES PODRÍA PASAR A LAS MASCOTAS?

Descuida. No hay ningún estudio que confirme que los animales en casa pueden ser contagiados por el virus o que te puedan contagiar.

MÁS DATOS

¡Recuerda! Este tipo de virus puede afectar a cualquiera, sin importar dónde viva, su color de piel, su religión o su género. No dejes que nadie utilice este virus como excusa para molestar a otro por su apariencia.

Antes de informarles a los más chicos lo que es en COVID-19, es necesario preguntarles lo que han escuchado. Luego de confirmarles aquellas ideas que tienen claras, explicar con un lenguaje adecuado para sus edades aquellas que no tienen claras o no saben. La mejor manera es hacerlo con imágenes o videos que tienen información oficial ya sea del Ministerio de Salud, de la Organización Mundial de la Salud o de algún médico reconocido. También, practicar juntos los ejercicios de prevención y dejar que hagan preguntas.

Si presentas síntomas, llama a la línea gratuita 113.

Respecto a la cancelación de clases escolares, se les tiene que informar la razón. La manera más simple es explicar que el presidente ha comunicado que para que otros niños no se enfermen, es necesario estar en sus casas por un tiempo. Decirles que van a poder hacer algunas actividades escolares, y también que eventualmente se hará uso de las vacaciones para no atrasarse en los cursos. Como padres, es importante que los niños y adolescentes mantengan la comunicación con sus compañeros de manera virtual. También, los papás deben ser consecuentes en los hábitos de higiene, descanso, alimentación y ejercicios. Este tiempo también se puede aprovechar para reforzar el vínculo y los momentos de unión entre padres e hijos.

Angélica Esquivias, psicóloga del colegio Jean Le Boulch

