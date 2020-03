Evitemos entrar en pánico. Para lograrlo debemos mantenernos debidamente informados; por eso, es importante que revisemos las fuentes de donde obtenemos nuestra información. Evitemos reenviar cadenas y audios de WhatsApp si no conocemos la fuente original, revisemos que lo que compartimos en Facebook y otras redes sociales tenga un/a autor/a que de alguna manera está relacionado con el tema, etc.

Seamos responsables por nosotros mismos y nuestros queridos y respetemos a los demás. Si nos sentimos mal, no salgamos; controlemos nuestros impulsos por comprar todo; apoyemos a quienes lo necesitan; y no compartamos información que no sabemos si es cierta o no, porque eso solo contribuye a la generación de más miedo colectivo.