Wong presenta el Restaurante del Mes: descubre la historia de Pueblo Viejo

La cocina peruana está hecha de historias, sabores y personas que mantienen vivas las tradiciones. Con esa premisa nace Restaurante del Mes, una iniciativa de Wong que, a través de contenidos audiovisuales, pone en vitrina a los restaurantes que representan lo mejor de nuestra gastronomía. Cada episodio es una invitación a descubrir propuestas culinarias con identidad propia. El estreno de esta serie tiene como protagonista a Pueblo Viejo, un restaurante miraflorino que ha convertido la esencia chiclayana en un verdadero legado para Lima.

Detrás de esta propuesta está la chef Cecilia Ríos, conocida como la “tía Ceci”, quien abrió su primer local en Chiclayo en 1996 y, años después, trajo a la capital los sabores aprendidos en casa, exactamente en la avenida Paseo de la República 5628. Su cocina es un homenaje a las recetas familiares y a los insumos del norte que dan vida a platos llenos de tradición.

En su mesa destacan preparaciones como el cabrito lechal, tan tierno que se deshace al primer bocado; el pato estofado con frijoles, y el seco de asado de tira acompañado de loche y chicha de jora. Cada plato refleja la calidez y el carácter de la cocina lambayecana que Pueblo Viejo ha sabido preservar con los años.

Cada mes, una historia que celebrar

Restaurante del Mes busca acercar al público a las historias que hay detrás de cada cocina. De la mano de Laura Garner, consultora gastronómica y creadora de @restaurantesperu, la serie recorre distintos restaurantes para mostrar su esencia, sus platos emblemáticos y el aporte que realizan a la identidad culinaria del país.

Con una mirada cercana y auténtica, cada episodio revela cómo la gastronomía peruana se construye día a día a partir del talento, el esfuerzo y la creatividad de quienes la impulsan. Así, Wong de Cencosud reafirma su compromiso de celebrar y difundir los sabores que nos llenan de orgullo.

