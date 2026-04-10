La misión Artemis II de la NASA se acerca a su momento más decisivo con el próximo amerizaje de la cápsula Orión en el océano Pacífico, previsto para el 10 de abril de 2026, poniendo fin a un histórico viaje tripulado alrededor de la Luna. En su último día en el espacio, la tripulación conformada por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen continúa realizando maniobras y verificaciones clave para asegurar un retorno exitoso. Tras abandonar la órbita lunar, la nave ya se dirige hacia la Tierra, mientras los astronautas ajustan la trayectoria para lograr un ingreso preciso a la atmósfera. Como parte de los preparativos finales, también acondicionan la cabina, aseguran equipos y revisan los sistemas, pasos fundamentales para afrontar de forma segura la fase más exigente del regreso. El amerizaje está programado para las 7:07 p.m. (hora local) frente a las costas de San Diego, en California.