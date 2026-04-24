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Las plantas son muy perceptivas y han evolucionado para detectar y responder a los estímulos de su entorno, lo que ayuda a su supervivencia.
Las plantas son muy perceptivas y han evolucionado para detectar y responder a los estímulos de su entorno, lo que ayuda a su supervivencia.
/ Pixabay
Por Agencia EFE

Las semillas de arroz pueden sentir el sonido de la lluvia, lo que las estimula para germinar más rápido, una característica descubierta por ingenieros del Instituto Tecnológico de Massachusetts (EE. UU.), quienes creen que muchos tipos de semillas también podrían responder a ese estímulo.

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