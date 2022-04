Es probable que, debido al auge de los servicios de streaming como Netflix en lo que respecta a películas y Spotify en música o por la popularidad del formato digital en los videojuegos, los discos hayan pasado a segundo plano en la mayoría de nuestros hogares. Aquellos CD, DVD o Blu-ray que tanto nos acompañaron a lo largo de los años han sido desplazados gracias a la digitalización de contenidos, pero aún hay personas que los coleccionan o conservan con gran aprecio.

Sin embargo, el tiempo suele ser inclemente con estos formatos del pasado ya que, si no han sido guardados con el debido cuidado, pueden haberse rayado o haber sufrido otro daño que impide que su contenido pueda ser reproducido. Te alegrará saber que, incluso si parece que el disco ya no puede salvarse, aún hay un método que puedes probar para recuperarlo.

Antes de iniciar, es importante resaltar que si el disco está muy dañado va a ser totalmente imposible darle una solución. Tal como detallan los técnicos de Odd Experiments y como muestra el siguiente gráfico, los discos tienen distintas capas. Están el lado impreso, el revestimiento protector, la capa metálica y el policarbonato.

Gráfico de cómo se compone un disco según sus capas. (Foto: 3DJuegos)

Lo que hace el láser para reproducir el contenido de este dispositivo es atravesar la capa de policarbonato y escanea la capa metálica. Si los daños son superficiales y solo han afectado a este nivel, el lector rebotará y provocará que el disco se reproduzca de forma incorrecta ya que no llega a la capa metálica. Sin embargo, si la capa metálica ha sido la víctima de los daños, entonces el contenido se habrá perdido para siempre.

Pero, antes de darlo por muerto, debes saber que la capa de policarbonato es muy gruesa, por lo que a menos que alguien lo haya cortado con un objeto como un cuchillo o un cúter, será posible restaurar el disco de una forma relativamente sencilla.

Este método funciona tanto para discos de música, películas y videojuegos. (Foto: Odd Experiments/YouTube)

¿Qué necesito?

Para ponerte manos a la obra, requerirás los siguientes materiales:

Un tapete para colocar el disco (de preferencia que sea de goma)

Dos paños de microfibra (los mismos que se usan para limpiar anteojos o una PC)

Pulimento líquido (una pasta para autos funciona perfectamente)

Alcohol isopropílico

Como mencionamos antes, el proceso es bastante simple. Debes situar el disco en el tapete de goma y echarle un poco de alcohol isopropílico. Luego, utiliza uno de los paños de microfibra para limpiar el área de grabación del CD, DVD o Blu-ray y quitarle cualquier mancha o suciedad que se encuentre en ella. No olvides secarlo correctamente.

Tras haber hecho esto, echa unas pocas gotas de pulimento líquido y utiliza el segundo paño de microfibra para pulir el disco hasta que no quede algún excedente y luego dejamos que seque. Dependiendo de si el disco está muy dañado, deberás repetir este proceso por unas 3 o 4 veces: echar las gotas de pulimento, usar el paño para pulir y dejarlo secar.

Con las gotas del pulimento líquido en el área de grabado del disco, usa un paño de microfibra para pulir hasta que el reproductor pueda leerlo nuevamente. (Foto: Odd Experiments/YouTube)

Si los daños no han alcanzado la capa metálica, el reproductor en cuestión debería ser capaz de leer los contenidos del disco sin problemas tras haber realizado este proceso. Si superas los 4 intentos, lo más probable es que, efectivamente, el disco ya no funciona más. Pero, vale la pena intentar este método que no tomará más de 10 minutos.

