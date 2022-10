Phil Spencer, el CEO de Xbox, se reunió con otros expertos en tecnología para discutir sobre el metaverso. El ejecutivo opinó que se trata de “un videojuego mal hecho”.

Spencer fue parte de la conferencia Live Tech, del medio Wall Street Journal, que se llevó a cabo el 26 de octubre. Cuando se le preguntó su parecer en cuanto a la visión de Meta y el metaverso, el CEO de Xbox respondió: “Me voy a meter en problemas al decir esto. Es un videojuego mal hecho”.

”Si pienso en los videojuegos, nosotros llevamos años reuniendo a la gente en espacios 3D para que salven el mundo de una invasión alienígena o conquistar un castillo”, dijo el ejecutivo. Continuó explicando que un metaverso que parezca una sala de reuniones no sería un espacio “en el que le gustaría pasar su tiempo”.

Spencer defiende que los videojuegos crean mundos en los que los usuarios sí quieren pasar tiempo, algo que el metaverso no estaría logrando. El jefe de Xbox no fue el único con opiniones de rechazo a la visión de Meta. El CEO de Snap Inc., Evan Spiegel, definió al metaverso como “vivir dentro de una computadora”.

No obstante, Phil Spencer admitió que no está completamente cerrado a la idea del metaverso. “Bromeo con que es un juego mal hecho. Tan solo pienso que estamos temprano”; según él, con el tiempo el metaverso se verá “más como los videojuegos” que algunos de los modelos actuales que ve para el mismo.

Por el momento, Meta no ha estado teniendo mucho éxito con su propuesta del metaverso, con pocos usuarios que retornen después del primer mes. De igual forma, la compañía sigue impulsando el concepto con avatares cada vez más realistas.