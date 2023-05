La popular plataforma de búsqueda Google situó hoy, lunes 8 de mayo, el tipo de cambio de dólar estadounidense en S/ 5,29, lo que significaría un aumento extraordinario, teniendo en cuenta que, de acuerdo al BCR, la sesión del viernes cerró en S/ 3,711.

En redes sociales, muchos usuarios se mostraron confundidos y preocupados ante este hecho. Sin embargo, consultando fuentes oficiales, el tipo de cambio mantiene su precio dentro del rango normal.

De acuerdo Bloomberg en Línea, la moneda extranjera cotiza –al momento de la publicación de esta nota– a S/ 3,71. Si verificamos el sitio de inversiones Investing también podemos corroborar el dato.

Que el tipo de cambio de Google NO los engañe. El precio del dólar en Perú NO ESTÁ a cinco soles (y nunca ha llegado a esa cifra). Si quieren consultar fuentes confiables hay varias, empezando por la página del BCR. También pueden ver la cotización aquí: https://t.co/rQ9SvL9kQ5 pic.twitter.com/TJeqB8WGXR — Paola Villar S. (@LunarejaVillar) May 8, 2023

¿Cómo obtiene Google su tipo de cambio?

La compañía tecnológica deja muy en claro que su plataforma de cambio, Google Finance, son solamente informativos y no representan fuentes oficiales destinados a fines comerciales ni de asesoramiento financiero.

“Todos los datos y la información se proporcionan ‘tal cual’ únicamente con fines informativos, y no están destinados a fines comerciales ni de asesoramiento financiero, tributario, legal, contable, de inversiones o de ningún otro tipo. Se recomienda consultar a un corredor de bolsa o representante financiero para verificar los precios antes de llevar a cabo cualquier operación. Google no es un asesor financiero o de inversiones, ni un corredor de bolsa. Los datos y la información proporcionados no deben interpretarse como asesoramiento de inversiones ni constituyen ninguna oferta, recomendación o solicitud por parte de Google para comprar, vender o retener valores o productos financieros. Asimismo, Google no ofrece garantías (ni emite ninguna opinión) sobre la conveniencia o idoneidad de ninguna inversión”, se lee en su sitio web.

En cuanto al método que utiliza Google para obtener un tipo de cambio determinado, la empresa señala: “Los datos son facilitados por las bolsas de valores y otros proveedores de contenido, y pueden presentar un retraso (especificado por dichas entidades o proveedores de contenido). Google no verifica ningún dato y renuncia a toda obligación de hacerlo”.

“Google, sus proveedores de datos o de contenido, las bolsas de valores y cada una de sus entidades asociadas y socios comerciales: a) renuncian explícitamente a toda responsabilidad relacionada con la exactitud, la idoneidad o la exhaustividad de cualquier dato; y b) no serán responsables de errores, omisiones ni de otros defectos, retrasos o interrupciones en dichos datos, así como de ninguna otra acción llevada a cabo al utilizarlos como referencia. Ni Google ni ninguno de sus proveedores de datos serán responsables de ningún daño relacionado con el uso de la información proporcionada en este sitio web. El uso en este sitio web del término ‘socios comerciales’ no hace referencia a ninguna relación de agencia, de colaboración ni de asociación temporal de empresas entre Google y cualquiera de esas partes”, agrega.

Hasta el momento, el buscador no ha hecho ningún comentario al respecto ni ha corregido su tipo de cambio.