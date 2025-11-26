Green Friday: Cómo la tecnología sostenible impulsa el consumo responsable

El Black Friday se ha convertido en un símbolo del consumo masivo. Solo en 2023 se gastaron más de 9.800 millones de dólares en un solo día, según datos de Adobe Analytics. Sin embargo, cada vez más consumidores se cuestionan este modelo y buscan alternativas que combinen ahorro y conciencia ambiental.

Ese cambio de mentalidad ha dado fuerza al Green Friday, un movimiento nacido en Europa hace casi una década y que empieza a ganar peso en España, especialmente entre jóvenes y familias que buscan reducir su impacto ambiental. Un ejemplo es el enfoque de Green Friday en InfoComputer, que busca ofrecer tecnología de calidad apostando por la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente.

“El Green Friday no pretende eliminar los descuentos, sino darles un propósito más consciente. Su objetivo es animar a los consumidores a pensar antes de comprar, priorizando la durabilidad, la reutilización y la reparación frente al consumo desmedido”, explica la compañía, que anima, en lugar de acumular productos innecesarios, a invertir en tecnología sostenible y en productos reacondicionados, que prolongan la vida útil de los dispositivos y reducen el desperdicio electrónico.

LA ELECTRÓNICA, RESPONSABLE DE LA MAYORÍA DE LOS RESIDUOS GLOBALES

En el ámbito tecnológico, el Green Friday representa un paso decisivo hacia la sostenibilidad. Los dispositivos electrónicos son responsables de una gran parte de los residuos globales, y su fabricación exige un alto consumo de energía y materiales. Frente a esto, los productos reacondicionados ofrecen una solución práctica y ecológica.

Varias empresas españolas ya integran programas de reacondicionado para reducir su huella digital. Centros educativos, autónomos y pequeñas empresas optan por renovar sus equipos con dispositivos revisados y actualizados, que garantizan rendimiento con una fracción del impacto ambiental. Cada ordenador, portátil o ‘smartphone’ reacondicionado significa menos desechos, menos emisiones y más oportunidades para reducir nuestra huella ecológica.

Además, los expertos explican que optar por tecnología sostenible no implica renunciar al rendimiento. Hoy en día, los dispositivos reacondicionados pasan por rigurosos procesos de revisión y actualización, garantizando la misma funcionalidad que un equipo nuevo, pero con un impacto ambiental mucho menor.

“Cada año, más personas y marcas se suman a esta iniciativa, demostrando que es posible disfrutar de la tecnología sin comprometer al planeta. El verdadero valor de este movimiento radica en su capacidad de inspirar un cambio cultural, donde el consumo se convierta en una elección consciente y equilibrada”, concluye la compañía.