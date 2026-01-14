La inteligencia artificial se ha convertido en una necesidad, y el sector turístico es uno de los que más aprovecha esta herramienta. Tal es así que para finales del 2025 se estima que 5 de cada 10 viajeros utiliza agentes como ChatGPT para planificar sus itinerarios.

Así lo reveló el informe Remapping travel with Agentic IA, elaborado por McKinsey & Company en colaboración con Skift, publicado en diciembre del año pasado.

Se sostiene que el 55% de los viajeros ya utiliza ChatGPT o aplicaciones basadas en IA, según informe de El Economista. Es decir, un 30% de los consumidores usa la IA de forma muy frecuente, y otro 25% de manera ocasional.

Esto también lleva la mirada en la IA agéntica, que se distingue por realizar tareas específicas, a diferencia de la IA generativa más popular. Y es que, conforme a los datos del informe, las start-ups turísticas experimenta un “impulso notable”, y han pasado de recibir un 10% de la financiación de capital riesgo en 2023 a un 45% en la primera mitad de 2025.

Otro aspecto importante es que más del 90% de los viajeros señala que tiene cierta confianza en la precisión de la información turística que obtiene de la inteligencia artificial.

Uno de los puntos a favor de la IA agéntica, a diferencia de la IA generativa, es que puede monitorizar situaciones, identificar momentos para intervenir, diseñar un plan y ejecutarlo, casi sin intervención humana.