Microsoft Teams introduce los agentes en las reuniones, los canales y las comunidades

Microsoft ha incorporado a Teams los agentes impulsados por inteligencia artificial (IA), con los que pretende mantener la organización de las reuniones y ofrecer un compañero de trabajo virtual a los participantes.
Los agentes ‘Facilitator’ de Microsoft son asistentes diseñados para Teams que participan de manera automática en las reuniones. En ellas, siguen la agenda y ayudan a centrar el encuentro en los temas que hay que tratar, toman notas en tiempo real, ofrecen información antes las preguntas planteadas por los participantes y asignan tareas.
La compañía también ha incorporado los agentes en los canales de Teams, donde actúan como “expertos en el área del equipo”, con la capacidad de redactar informes, proporcionar información y crear un plan para las tareas, como se informa en el blog de Teams.
En las comunidades de Viva Engag, por su parte, los agentes están diseñados para dar apoyo a los expertos, manteniendo la interacción y ofreciendo respuestas a las preguntas que se hagan.
Microsoft también ha incorporado nuevas funciones de IA en Teams, como nuevas automatizaciones en Workflows, resúmenes de audio de las reuniones y una experiencia unificada de chats, canales y reuniones en la suscripción Microsoft 365 Copilot.
