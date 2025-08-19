Quito, la primera ciudad de Ecuador reconocida por la ONU como inteligente y sostenible

La capital ecuatoriana, Quito, se convirtió en la primera ciudad del país andino en ser reconocida por las Naciones Unidas (ONU) como “inteligente y sostenible”, informó este lunes el Municipio.

“Estamos trabajando en tres ejes: sostenibilidad económica, ambiental y social. Por ejemplo, somos la primera ciudad en el mundo que ha logrado que su cédula de identidad sea el mecanismo de acceso al Metro”, aseguró el alcalde de Quito, Pabel Muñoz.

De su lado, Alexandra Álava, secretaria de Tecnologías de Información y Comunicación, detalló que la ciudad pasó por un proceso de evaluación de Naciones Unidas, en el que se analizaron más de cien aspectos cotidianos, enfocados en cómo se usa la tecnología, planificación urbana y políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los quiteños.

De acuerdo al Ayuntamiento, este reconocimiento se refleja en la vida diaria de los quiteños, a través de acciones y servicios concretos.

Detalló que los ciudadanos experimentan vivir en una ciudad inteligente cuando te conectas a los puntos WIFI gratuitos del Municipio, cuando ingresas al Metro con la cédula o la tarjeta ciudad o cuando aprovechan los residuos sólidos para generar energía.

Asimismo, cuando hay grandes extensiones naturales y los ciudadanos pueden disfrutar de la biodiversidad, cuando pueden revisar el crecimiento de sus hijos en la app “wawamor” y cuando acceden a atención médica gratuita en los Centros Metropolitanos de Salud, entre otros.

Nueva aplicación móvil: ‘Mi Quito’

Como parte de este proceso de innovación, el Municipio trabaja en una nueva aplicación móvil denominada “Mi Quito”, a través de la cual la ciudadanía tendrá acceso a por lo menos el 80 % de los trámites municipales.

Según Álava, este aplicativo busca automatizar y simplificar la gestión de servicios, incluyendo el pago del impuesto predial y de patente, trámites de tránsito (matrícula e infracciones), georreferenciación de servicios municipales, como parques y estacionamientos.

“La ciudadanía va a poder encontrar en este aplicativo todos los servicios y todas las ventajas que ofrecemos como ciudad, en un solo sitio”, afirmó Álava.

El nuevo reconocimiento de la ONU ocurre a pocas semanas de que se cumplan 47 años de que el centro histórico de Quito fuese declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco).