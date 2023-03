En los últimos años, comprar en línea se ha popularizado no solo porque es más fácil hacerlo desde la comodidad de su casa, sino también porque el proceso es más rápido.

Sin embargo, muchos usuarios también han presentado inconvenientes al momento de comprar, principalmente porque no todos los sitios son reales y terminan siendo víctimas de estafas.

Según la empresa de ciberseguridad Panda Security, hay algunos consejos que puede seguir para comprar productos en linea de forma segura.

La conexión a internet que use debe ser segura

Al momento de realizar compras en línea, deberá proporcionar información personal importante como su dirección, cédula, nombres e incluso números de tarjetas débito o crédito.

Es por este motivo que si va a realizar un pago o a comprar un producto en línea, debe asegurarse de que la red es segura y, preferiblemente, de confianza.

Asegúrese de que su equipo está protegido

Como se mencionaba anteriormente, la información que se le proporciona a los portales de venta es delicada por lo que es necesario asegurarse antes de comprar algo por internet que el equipo por el que se hace la transferencia está protegido y cuenta con un antivirus.

Revise la reputación del portal por el que hará la compra

Las lugares que ofrece internet para comprar productos en línea son muchísimos. Eso significa que por esa variedad, podrá encontrar cualquier objeto o servicio a la venta. Sin embargo, debe ser cuidadoso con el sitio web. Algunos son desconocidos y poco fiables. También puede encontrar sitios que estafan a sus compradores o roban su información.

Revise la política de devoluciones del sitio web

No solo es importante que la página web por la que está comprando explique cuál es su política de tratamiento de datos y de privacidad, sino también si le permite cambiar el producto que compró en caso de que no esté en la mejor condición o si no es el adecuado.

Aségurese de dar solo los datos necesarios

Si para efectuar la compra, le parece sospecho alguno de los datos que le están solicitando, no los comparta. Pueda que se esté enfrentando a un sitio que roba la información de los usuarios que ingresan.

No use enlaces de correos o anuncios

En algunas ocasiones le llegaran ofertas muy buenas al correo y para acceder a estas, deberá usar enlaces o proporcionar más información. Tenga cuidado porque así también lo pueden estafar. Evite el phishing, una herramienta de engaño muy común entre los ciberdelincuentes.

Revise las transacciones de sus tarjetas

Luego de realizar compras en línea, asegúrese de que todas las transacciones que aparecen en el portal de su banco las realizó usted. En caso de que vea algo sospechoso, póngase inmediatamente en contacto con su banco para cancelar la tarjeta.

