icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La aparición de la inteligencia artificial viene cambiando lo que se entendía por ciberseguridad. (Foto: magnific.com)
La aparición de la inteligencia artificial viene cambiando lo que se entendía por ciberseguridad. (Foto: magnific.com)
Por Agencia Europa Press

OpenAI, IBM, Google, CrowdStrike, Cloudflare y Check Point, junto a docenas de empresas tecnológicas y del sector de la ciberseguridad, han respaldado una carta abierta que insta a mejorar las defensas frente a la amenaza que suponen los ataques impulsados por la inteligencia artificial.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.