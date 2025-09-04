Por todo el bien que aplicaciones de mensajería como WhatsApp nos han servido para mantenernos conectados con familia y amigos, también han sido un vector más que nos expone a actores maliciosos como cibercriminales y estafadores.

Quien no ha recibido un mensaje extraño que promete un trabajo sospechosamente bien remunerado desde casa o un pedido de dinero de un familiar que usualmente no se daría para estos requerimientos.

Si bien aplicaciones como WhatsApp buscan proteger a sus usuarios, es indudable que estos individuos con intenciones turbias siguen pululando en los rincones de la web y tan recientemente como agosto el servicio de mensajería de Meta desactivó 6,8 millones de cuentas utilizadas por centros de estafas originarios primariamente del sudeste de Asia.

Bajo esas circunstancias, la mejor línea de protección para los usuarios es su propio sentido común, así como desarrollar una sana dosis de paranoia, ambos que se pueden afinar siguiendo una serie de sencillos pasos que sirven para evitar la mayoría de las estafas en y fuera de línea para tomar decisiones de manera calmada en vez de la urgencia artificial que los estafadores buscan generar en tí para inducirte a cometer un error.

Aquí los tres pasos al recibir una comunicación sospechosa, según Meta.

Calma: Toma tu tiempo para responder. Piensa si se trata de un número que reconoces o si se trata de algo que esa persona normalmente te pediría.

Cuestiona: ¿Tiene sentido lo que te piden? ¿Es una oferta demasiado buena para ser cierta? ¿Te están pidiendo dinero o claves? ¿Es una oferta muy buena para ser verdad? ¿Te están apurando? Todas estas acciones podrían indicar una posible estafa.

Verifica: Si afirman que son un amigo o familiar, verifica si se trata realmente de ellos, preferiblemente mediante otro método de comunicación – teléfono, correo, mensaje de texto - en el que estés seguro se trate realmente de ellos.