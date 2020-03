Coronavirus

Las medidas tomadas por los gobiernos para contener el avance del Covid-19, que ya es una pandemia global, han causado ansiedad en las personas, quienes han decidido prepararse ante cualquier eventualidad.

Muestra de ello ha sido, primero, el desabastecimiento de las mascarillas en muchos países. Ahora, en el Perú muchas personas han llenado los centros comerciales para abastecerse de diversos productos: desde papel higiénico hasta leche y desinfectantes.

#CoronavirusEnPerú En Makro de Surco, los anaqueles de productos de limpieza, jabones, desinfectantes y papel higiénico lucen vacíos. Compradores señalan que están tomando precauciones ante un posible desabasecimiento. @Lima_ECpe @elcomercio_peru pic.twitter.com/mPlIxlmKAI — Yasmin Rosas Angulo (@letraimprenta) March 12, 2020

Pero ¿por qué las personas deciden comprar productos que no necesariamente evitarán la propagación de la enfermedad?

Los expertos aseguran que las compras por pánico se deben principalmente a que las personas necesitan sentir algún tipo de control sobre la situación. Entonces, como abastecerse de productos está en sus manos, deciden hacerlo. Este fenómeno se ha registrado en todo el mundo durante muchas crisis.

Según explicó a la BBC David Savage, profesor asociado de Comportamiento y Microeconomía en la Universidad de Newcastle en Australia, “es racional prepararse para algo malo que parece probable que ocurra [como una catástrofe]”.

Sin embargo, el especialista señala que “no es racional comprar 500 latas de frijoles para lo que probablemente sería un período de aislamiento de dos semanas”.

Pero la gente lo hace de todas maneras porque no sabe si la crisis se agravará. Y, en este contexto, el instinto de autoconservación hace que las personas piensen en ellos y en sus familias en primer lugar. Entonces prevén hacia el futuro y suelen recurrir a los extremos.

“Cuando se le dice a la gente que se acerca algo peligroso, pero todo lo que necesita hacer es lavarse las manos, la acción no parece ser proporcional a la amenaza. El peligro especial necesita precauciones especiales” en la racionalidad de las personas, explica a CNN Steven Taylor, psicólogo clínico y autor de The Psychology of Pandemics [La psicología de las pandemias].

Por dentro, anaqueles donde están los papeles higiénicos y papel toalla ya están vacíos. @Lima_ECpe #CODVID19 pic.twitter.com/tvKhTEdYkk — Rodrigo Cruz (@rcruza) March 12, 2020

Los expertos coinciden en que el nivel de respuesta de las personas depende de la confianza que tengan en sus autoridades. Si no confían en que se atenderá con efectividad la situación, entonces los ciudadanos sienten mayor responsabilidad sobre sus hombros para protegerse.

“Si luego nos damos cuenta de que necesitábamos el papel higiénico y no lo compramos cuando tuvimos la oportunidad, realmente nos sentiremos mal”, dice Taylor a la BBC.

Mayo Clinic explica que la ansiedad es una respuesta normal del cuerpo ante situaciones desconocidas, pero si esta respuesta es muy exagerada entonces puede ocasionar que las personas tomen decisiones extremas.

