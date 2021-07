La pandemia del COVID-19 aún no termina. A pesar de los esfuerzos de millones de profesionales de la salud y de que los países tratan de inmunizar a toda su población en tiempo récord, el panorama todavía no es el más favorable. La ‘luz al final del túnel’ no está del todo cerca.

Aún se registran centenares de casos y muertes a causa de COVID-19. Esto hace que muchos expertos en la materia traten de concientizar a millones de personas de todo el mundo sobre la importancia de la vacunación.

Uno de ellos es el doctor William Schaffer, profesor de la División de Enfermedades Infecciosas del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, situada en la ciudad estadounidense de Nashville.

En diálogo con CNN, Schaffer dijo: “Las personas no vacunadas son posibles fábricas de variantes. Cuantas más personas no estén vacunadas, más oportunidades tendrá el virus de multiplicarse. Esto puede generar que, cuando lo haga, mute y termine convirtiéndose en una variante, lo cual podría ser aún más grave en el futuro”.

En ese sentido, Andrew Pekosz, microbiólogo e inmunólogo de la Escuela de Salud Pública Johns Hopkins Bloomberg, enfatizó en el problema de las mutaciones de los virus.

Aún no está claro el origen exacto del SARS-CoV-2. (GETTY)

”A medida que surgen mutaciones en los virus, las que persisten son las que facilitan la propagación del virus en la población. Cada vez que los virus cambian, eso le da al virus una plataforma diferente para agregar más mutaciones. Ahora tenemos virus que se propagan de manera más eficiente” , comentó el experto.

Y es cierto, pues en el caso del COVID-19 se han registrado mutaciones de la enfermedad que han derivado en la aparición de ciertas variantes. Estas, por lo general, podrían tener un mayor potencial infeccioso.

Se han detectado algunas variantes ‘de preocupación’ en diferentes partes del mundo como Reino Unido (Alfa), Sudáfrica (Beta), Brasil (Gamma) e India (Delta), y ‘de interés’ en Estados Unidos (Epsilon, Eta) y Perú (Lambda).

Expertos y organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) señalan que hasta el momento las vacunas protegen contra todas las variantes , lo cual indica que la vacunación es el camino correcto. Esta inmunización, además, sirve para reducir al máximo la posibilidad de que en el futuro aparezcan otras mutaciones que puedan incidir en la capacidad protectora de los biológicos.

Y es que, entre menos gente esté vacunada, es más factible que el virus mute.

“Cada vez que vemos el virus circulando en la población, particularmente en una población que tiene focos de personas inmunes, personas vacunadas y focos de personas no vacunadas, tenemos una situación en la que el virus puede explorar”, puntualizó Pekosz.

El mes pasado, la OMS advirtió sobre el problema de las variantes. Autoridades de la entidad resaltaron la importancia de no permitir que el virus se siga propagando.

Hasta la fecha, según datos de la Universidad Johns Hopkins, en todo el mundo se han registrado más de 184 millones de contagios por COVID-19 y más de 3 millones de personas murieron a causa de esta enfermedad.

En el caso específico de Perú, hasta el momento se han presentado 2.065.113 casos de contagio por COVID-19 y un total de 193.230 fallecimientos.

Con información de El Tiempo, Colombia

