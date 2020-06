Ciencias







Cuatro virus potencialmente mortales para los cuáles no existe vacuna y cómo aprendimos a convivir con ellos Pese a los esfuerzos, los expertos han advertido que el desarrollo de una vacuna puede requerir mucho tiempo o, peor aún, simplemente no ocurrir. No obstante, no sería la primera vez que sucede, el mundo enfrenta desde hace décadas otros virus mortales para los cuales no ha sido posible dar con esta solución