En El Comercio continuamos con nuestra serie de entrevistas a personajes relevantes de la ciencia peruana. El extracto presentado a continuación forma parte de la nueva serie de podcast “Mentes Peruanas”, en donde buscaremos conocer lo que hay detrás de los científicos, investigadores y expertos peruanos.

La necesidad de especializarse en radiología hizo que viajara al Reino Unido en los años setenta, y conocer allá una nueva técnica que se volvería revolucionaria: el ultrasonido diagnóstico . Es así como hace casi 45 años, el doctor Elio Quirós Díaz fue quien trajo al Perú –y empezó a usar– la primera máquina para hacer ecografías.





Quirós fue el más reciente invitado del podcast Mentes Peruanas de El Comercio, en donde comentó –entre otras cosas– sobre lo que hace falta para empezar a mejorar la calidad de la salud en nuestro país.

—¿Cómo evalúa la respuesta peruana a esta pandemia?

La respuesta del Ministerio de Salud no podía haber sido de otra manera sino muy pobre y limitada, porque, lamentablemente, se trata de uno de los sectores mal conducidos, mal subvencionados, con programas deficientes, con disponibilidad de capital limitado y los diferentes titulares que ha tenido se han ocupado de construir y equipar. Pero la medicina no solo es tener el edificio y los instrumentos. Se han despreocupado mucho de la docencia médica, pero no solo de los médicos sino de todo el personal de salud . Cualquier trabajador del sector salud debe ser bien capacitado en el área en que se desempeña. Este aspecto docente ha sido muy descuidado.

—¿Para usted la falta de capacitación constante promovida por el Estado es la clave?

Con un ministerio sin el capital necesario, sin programas apropiados de salud y en el que los profesionales requieren una mayor capacitación, no podemos esperar grandes labores ante un problema de tales magnitudes como la pandemia que estamos atravesando. El tratamiento de esta enfermedad requiere de conocimientos tanto en el manejo del propio virus como de los equipos y otros implementos necesarios. También hace falta contar con el capital necesario para la realización de una vacunación masiva y oportuna.

“Se necesita con urgencia vacunar a la población, porque es el único instrumento eficaz para detener la pandemia”.



—¿Por dónde considera usted que deberían ir los replanteamientos de las nuevas autoridades con la finalidad de mejorar el mal estado del sistema de salud nacional, teniendo en cuenta que la que estamos atravesando probablemente no sea la única pandemia que sufriremos en los próximos años?

Lo que se necesita con urgencia es vacunar a la población, porque es el único instrumento concreto y eficaz para detener la pandemia. Si nosotros lográramos incrementar y vacunar por completo a la población del país, haríamos bastante por nosotros y por el resto del mundo. Sería como haber cubierto un 80% del problema. Es por ello que considero que todos los esfuerzos, en estos momentos, deben estar concentrados en lograr la vacunación de todos los peruanos, con las vacunas que tengamos disponibles.

—¿Cuál sería otra prioridad?

Hay que seguir capacitando a todos los trabajadores de la salud , ya sea trayendo profesores o a través de clases virtuales. Esto último justamente se ha puesto muy en boga y evita estar haciendo grandes gastos en salir fuera del país para recibir una capacitación eficaz. Con gente entrenada, podrás tener a tu personal en cualquier puesto de salud, incluso en las zonas más alejadas, con los conocimientos necesarios para atender oportunamente a las personas, y saber cuándo y a qué profesionales derivar los casos más graves y complejos.





