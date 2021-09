Conforme a los criterios de Saber más

Un equipo internacional de investigadores ha probado que el cabotegravir, un antirretroviral inyectable, es más eficaz que la profilaxis previa a la exposición (PrEP) oral en la prevención del VIH. Con ello, una nueva alternativa se suma al arsenal para evitar esta infección.

El cabotegravir ya demostró en estudios previos su eficacia en el tratamiento de las personas que ya viven con VIH. Ya recibió aprobación de la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) para su uso en combinación con el antirretroviral rilpivirina. A diferencia de los antirretrovirales que se toman en forma de píldora diaria, esta nueva terapia se administra vía intramuscular cada cuatro semanas.

Con este nuevo trabajo, los investigadores quisieron conoce si este antirretroviral funcionaba también en la prevención del VIH, por lo que decidieron compararlo con la mejor alternativa disponible actualmente : la combinación de Emtricitabina / tenofovir, conocida como PrEP oral.

La investigación, que incluyó a 831 voluntarios peruanos, concluyó que el cabotegravir “es aproximadamente tres veces más eficaz que el Truvada [nombre comercial del PrEP oral]”, nos dice Jorge Gallardo, investigador del Centro de Investigaciones Tecnológicas Biomédicas y Medioambientales de la Universidad de San Marcos, uno de los centros que participó en el estudio.

En lo que va del año, se han notificado más de 3.000 nuevos casos de infección de VIH en el Perú. Unas 87 mil personas viven con VIH en el país y -en promedio- 800 peruanos mueren por sida cada año, de acuerdo a datos del Ministerio de Salud.

En el ensayo participaron hombres cisgénero (personas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer) en riesgo que tienen sexo con hombres y mujeres transgénero en riesgo que tienen sexo con hombres. En total fueron 4.566 participantes de diversos países, entre ellos EE.UU. Un grupo recibió cabotegravir cada ocho semanas y el otro, Truvada.

“Lo importante es que este estudio ha dejado plasmada evidencia científica concreta y contundente de que el cabotegravir funciona para la prevención del VIH ”, añade el médico peruano, uno de los autores del artículo publicado en la revista The New England Jounal of Medicine.

La PrEP ha sido un gran avance en la prevención del VIH. (Foto: Pixabay)

El cabotegravir es un antirretroviral que inhibibe la integrasa, que es una enzima que se encuentra en el virus de inmunodeficiencia humana y que es clave para que este se replique. Su diferencia con las otras alternativas es que este medicamento inyectable puede fabricarse con nanopartículas, lo que permite que permanezca en el cuerpo por más tiempo.

La PrEP oral es una de las mejores alternativas actuales para prevenir el VIH, principalmente en personas con prácticas de riesgo. Pero el nivel de protección depende de la adherencia que tiene la persona; es decir, de que cumpla con tomar todos los días la píldora.

“La PrEP funciona por encima del 92% cuando se toma consistentemente, cuando hay una adherencia. Cuando la adherencia es baja, si se toma la pastilla menos de cuatro veces por semana, se sabe que la eficacia se reduce al 50% o menos” , explica Gallardo.

Para los autores, una alternativa que exige menos esfuerzo de parte de las personas puede hacer que esta sea más adherente al tratamiento, lo que, finalmente, asegura una alta eficacia de la terapia preventiva.

Las personas que viven con VIH deben tomar antirretrovirales todos los días para mantenerse saludables. (Foto referencial: unplash)

“Con esta investigación la idea es sumar una nueva alternativa a ese paquete de prevención para que la persona pueda tomar una decisión de acuerdo con sus preferencias , de acuerdo con sus características individuales, sobre qué herramienta elegir para prevenir el VIH”, afirma el experto.

El estudio, llamado HPTN 083, fue financiada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de EE.UU.





