El último domingo, el presidente Martín Vizcarra anunció la restricción de libre tránsito durante los próximos 15 días, por lo que la gran mayoría de peruanos se quedarán en casa para disminuir la propagación del coronavirus (Covid-19), que recientemente confirmó 86 casos. En ese sentido, a continuación te presentamos 8 videojuegos gratis que puedes descargar y jugar con tus amigos desde tu consola o PC.

Estos son videojuegos populares que podrás descargar sin pagar en tu consola o celular, dependiendo del título. Adjuntaremos información y la plataforma en la que podrás encontrarlos:

Call of Duty: Warzone

Plataforma: PC (Battlenet de Blizzard), PS4 y Xbox One

La franquicia Call of Duty tiene un nuevo inquilino: COD: Warzone, un battle royale gratuito que soporta hasta 150 personas. Este juego estrenó el 10 de marzo para PlayStation 4, PC (a través de Battle.net) y Xbox One, y para jugar, no se requiere tener el Modern Warfare, el último título de la saga. ¿Será el inicio del fin para el popular Fortnite?

Entre las novedades del videojuego desarrollado por Infinity Ward y Activision, tenemos el modo battle royale para 150 personas, juego cruzado entre plataformas, mini-misiones dentro de la partida y un pase de temporada con armas y elementos cosméticos.

Dota 2

Plataforma: PC (Steam)

Uno de los juegos más queridos en nuestro país, Dota 2. El popular videojuego multijugador de arena de batalla en línea (MOBA), es una buena opción para los amantes del género, ya que ofrece partidas 5 vs. 5 con más de 120 personajes diferentes. Este título solo está disponible en PC a través de Steam y goza de una comunidad activa.

Dota fue inicialmente un escenario personalizado para Warcraft III: The Frozen Throne llamado Defense of the Ancients (de donde viene el nombre Dota), creado con el Editor de Mundo que incluye dicho título. Sin embargo, el modo de juego se remonta varios años atrás, en concreto, a un mapa personalizado de StarCraft bautizado como Aeon of Strife.

Free Fire

Plataforma: Android (Play Store) - iOS (App Store)

El battle royale de Garena que se posiciona entre los más populares para celulares. Free Fire, de la empresa Garena, es similar a títulos como PUBG o Fortnite en elementos como gráficos o jugabilidad. Sin embargo, el gran diferencia de este videojuego son sus bajos requerimientos técnicos, lo que nos permite descargarlo en la gran mayoría de equipos iOS o Android.

Su crecimiento ha sido vertiginoso. Free Fire ya cuenta con más de cien millones descargas en su versión para celular y, actualmente, es el cuarto juego para móvil más descargado, superando incluso a Fortnite.

Este título el Free Fire World Cup 2019, una cita en la que superó el millón de espectadores según las cifras de Esports Charts.

League of Legends

Plataforma: PC (Riot)

Considerado como el videojuego más popular e influyente del mundo. League of Legends, creado por Riot Games, es un videojuego del género MOBA; los jugadores forman dos grupos de 5 y se enfrentan por destruir el nexo enemigo, el edificio central de la base adversaria. A pesar del parecido con Dota 2, LoL (como es conocido League of Legends) incluye cambios en la jugabilidad, lo que se traduce en partidas más cortas y con una estrategia más vertical.

Asimismo, gracias al trabajo de sus creadores y de la comunidad, League of Legends cuenta con una de las escenas de eSports más sólidas del mundo, puesto que en la mayoría de regiones se pueden encontrar competencias del juego. En el Perú, por ejemplo, tenemos a la Claro Guardians League, la primera liga profesional de LoL en el país.

Fortnite

Plataforma: PC (Epic Games), PS4, Xbox One, Nintendo Switch, iOS y Android

El rey de los battle royales. Fortnite es uno de los principales exponentes del género y año a año se ha ido consolidando en la cima del gaming junto a League of Legends. Esta obra de Epic Games se lanzó de manera oficial en 2017 y actualmente está desarrollando su Capítulo 2: Temporada 2.

En Fortnite, para quien desconozca, nos enfrentaremos a 99 personas en batallas campales, en la que el último en sobrevivir se lleva la victoria. A diferencia de otros juegos battle royale, los usuarios de Fortnite tienen la opción de construir paredes de madera o piedra.

Counter Strike: Global Offensive

Plataforma: PC (Steam)

Muchas personas pasaron su infancia jugando al Counter-Strike, quizás desde sus casas o desde las cabinas del barrio. El videojuego de disparos nació como una modificación del clásico Half-Life en 1999 y desde ese entonces, la serie se ha mantenido como un referente para los gamers de diferentes edades; tanto profesionales, mediante los eSports, como los que solo quieren divertirse un rato.

En los más de 20 años que tiene la franquicia, se lanzaron diferentes videojuegos conforme pasó el tiempo, tales como Counter Strike 1.6 o el competitivo Counter-Strike: Global Offensive. Este último, creado en 2012 para PC, PS3 y Xbox 360, es uno de los que hasta ahora cuenta con gran comunidad.

Cabe recordar que Counter-Strike Global Offensive es un videojuego multijugador de disparos en primera persona y enfrenta a dos grupos: Terroristas y Contraterroristas. La misión principal, por un lado, es colocar una bomba y defender a los rehenes, mientras que el otro bando busca desactivar el explosivo y rescatar a las personas en cautiverio.

Apex Legends

Plataforma: PC (Origin), PS4 y Xbox One

Lanzado a principios de 2019, este battle royale la rompió y por un minuto amenazó el reinado de Fortnite. Sin embargo, los usuarios se han reducido paulatinamente debido a los pocos cambios dentro del juego.

A pesar de ello, Apex Legends cuenta con un grupo de jugadores fieles. Asimismo, el juego posee unas pequeñas diferencias con Fortnite. Por ejemplo, las partidas son en grupos de tres jugadores y los personajes cuentan con características únicas.

Paladins

Plataforma: PC, PS4, Xbox One y Nintendo Switch

Este juego fue desarrollado por Hi-Rez Studios y Evil Mojo Games y pertenece al género de los hero-shooters multijugador. Las partidas son enfrentamientos entre dos grupos de cinco integrantes cada uno. Los jugadores pueden escoger entre 40 personajes. Cada "héroe" tiene habilidades únicas y diferentes, lo que aumenta la estrategia necesaria para la victoria.

Paladins tiene puntos similares a videojuegos de paga como Overwatch.

Síguenos en Twitter: