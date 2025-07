Entonces, no es casualidad que en este preciso momento varias de las empresas punteras en tecnología -como Apple, Nvidia, Microsoft y AMD- hagan mención explícita a esta herramienta en las portadas de sus páginas web. Bastan unos cuantos clics para comprobar que, del amplio abanico de productos y soluciones ofrecidos por cada compañía, todas ellas convienen en confiarle su propuesta a la IA.

Newsletter exclusivo para suscriptores Gisella Salmón selecciona notas exclusivas con un enfoque especializado, cada lunes.

El Comercio estuvo presente en el AMD AdvancingAI 2025, realizado en San José (EE.UU.), donde la corporación californiana mostró su hoja de ruta respecto a la inteligencia artificial con toda clase de novedades. El evento tuvo como interlocutora y protagonista a Lisa Su, CEO de AMD y una de las más importantes figuras tecnológicas de estos tiempos. Durante su participación, ella reafirmó que el propósito central de su empresa es ser la principal referente en IA de la industria.

¿Qué abarca ser un referente? Pues, como dijo Su, proveer de soluciones en cada eslabón de la cadena que hoy conforma el desarrollo de la IA. Y como toda gran corporación conoce, esto trasciende a las especulaciones, necesariamente debe aterrizarse en información firme. AMD anunció que concibe tres líneas estratégicas: Primero, una cartera computacional amplia para que los clientes puedan hacer coincidir sus necesidades con productos adaptables; segundo, un ecosistema abierto y centrado en el desarrollador; y tercero, soluciones pensadas y desarrolladas por ellos y sus socios más estratégicos, como Microsoft, Oracle y OpenAI.

“Ofrecemos el conjunto más completo de elementos de computación de ‘extremo a extremo’. Esto incluye CPU, GPU, DPU [unidad de procesamiento de datos], NIC [tarjeta de interfaz de red], FPGA [matriz de puertas lógicas programable en campo] y SOC [sistema en chip] adaptativos. No importa dónde se ejecute la IA o cuánta computación necesite, AMD tiene la solución adecuada”, declaró Su ante la prensa internacional y los analistas presentes en el San Jose McEnery Convention Center.

Es sabido que el Perú es un promotor de la adopción de nuevas tecnologías. Una muestra de ello es que en el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2024, sondeo que analiza el acogimiento que hay en la región de lo alusivo a la IA, nuestro país ocupó el octavo lugar -de diecinueve- con 45,52 puntos sobre una puntuación máxima de 100. Las tres primeras calificaciones fueron ocupadas por Chile (73,07 puntos), Brasil (69,30) y Uruguay (64,98). En contraste, el mismo estudio sostiene que en infraestructura el puntaje del país bajó de 51,45 a 41,88 en un año y el de regulación cayó de 100 a 65.

Competición en alto nivel Lo más destacado del AdvancingAI 2025 AMD presentó sus nuevas GPU Instinct MI350 con hasta cuatro veces más rendimiento que la generación anterior. También anunció la futura arquitectura MI400 y los súper racks Helios para 2026. Lanzó ROCm 7.0, que mejora 3,5 veces la inferencia, y amplió el AMD Developer Cloud.

Líneas de acción trazadas

La brecha antes citada no puede ser subestimada. Los pocos HPC, centros de datos certificados y la baja capacidad de servidores seguros harían presuponer que el entusiasmo de AMD en torno a su propuesta de productos no puede ser completo cuando del Perú se trata. No obstante, para Nicolás Cánovas, director general de AMD Latinoamérica, la problemática debe ser abordada con el entendimiento de que el desarrollo no pasa únicamente por cuenta del hardware, sino de soluciones integrales que han sido pensadas para casos específicos como el nuestro, recordando lo dicho por la CEO de la empresa en torno a recursos de ‘extremo a extremo’.

“La frase de Lisa Su refleja una visión estratégica muy clara: la inteligencia artificial debe estar al alcance de todos, sin importar el lugar o la escala del desafío tecnológico. En AMD entendemos que el verdadero valor de la IA está en su capacidad de generar impacto real y, para lograrlo, debe ser accesible, práctica y flexible. En América Latina, y particularmente en Perú, esa visión se traduce en una estrategia enfocada en tres frentes: inclusión, colaboración y adaptabilidad”, definió en diálogo con El Comercio.

Nicolás Cánovas, director general de AMD Latinoamérica, indicó que la empresa californiana despliega una estrategia adaptada a la región.

Por citar un punto crítico, los centros de datos son literalmente la columna vertebral física que hace posible la inteligencia artificial actual. Según la firma de investigación Arizton Advisory & Intelligence, el valor del mercado de centros de datos en el Perú, en el 2023, era de US$130 millones, pero cuenta con una proyección al 2029 de US$310 millones, lo que representa un crecimiento de aproximadamente 138,5% en seis años. Consultado sobre cómo acrecentar la infraestructura en un escenario peruano que muchas veces se mostró reticente a la inversión, Cánovas precisó que trabajan junto a un ecosistema de socios locales para llevar sus soluciones al mercado de manera efectiva.

“También ponemos a disposición de nuestros clientes –desde empresas grandes, o pequeñas, desarrolladores o usuarios individuales– nuestra amplia gama de soluciones: desde el centro de datos hasta dispositivos personales con IA. Nuestra meta es que el talento que ya existe en la región no se vea limitado por el acceso a la tecnología, y que la IA sea una herramienta concreta de transformación para industrias, emprendedores y comunidades”, señaló el ejecutivo.

Para Cánovas, la promoción de otras plataformas es vital. Para ello se ha creado AMD Developer Cloud, que permite a desarrolladores, investigadores y empresas acceder de manera remota a sus procesadores gráficos AMD Instinct MI300X sin necesidad de invertir en costosa infraestructura propia. Para cumplir su propósito, utiliza entornos preconfigurados con herramientas como PyTorch, TensorFlow y Jupyter, a la par que facilita el entrenamiento y la ejecución de modelos de IA de última generación desde cualquier lugar.

“AMD Developer Cloud permite que más personas —sin importar su ubicación o el tamaño de su organización— puedan experimentar, crear y escalar soluciones de IA sin necesidad de contar con infraestructura propia. Esto es especialmente valioso en América Latina, donde hay muchísimo talento, pero también desafíos estructurales. Nuestra expectativa es que esta plataforma acelere el ecosistema de innovación en la región. Creemos que el futuro de la IA será colaborativo, accesible y abierto”, acotó.

[Actualmente AMD ofrece créditos gratuitos y opciones de pago por uso con el objetivo de democratizar el acceso a la computación de alto rendimiento y posicionarse como una alternativa a la hegemonía de Nvidia en el mercado de GPU para centros de datos y aplicaciones de IA.

La competencia también juega

Si el objetivo es liderar, resulta imposible no mirar al costado para ver qué está haciendo la competencia. AMD también lo tiene claro. Según fuentes como Business Insider, actualmente Nvidia controla más del 80% del mercado de chips de IA para centros de datos. No obstante, la respuesta de Lisa Su en el AdvancingAI 2025 fue contundente: “Siete de las diez principales empresas de inteligencia artificial ya están utilizando aceleradores AMD Instinct”.

La apuesta de AMD no solo se orienta a alianzas con grandes clientes, sino también a potenciar el talento del desarrollador. (Captura: AMD)

Para la prensa internacional que estuvo presente en el AdvancingAI 2025, esta disputa no pasa desapercibida y escribirá numerosos capítulos. En opinión del líder editorial de IA de El Tiempo de Colombia, Nicolás Cortés, los anuncios de AMD construyen cimientos sólidos con miras al futuro. Indica que, si bien Nvidia mantiene una posición dominante en el ecosistema de IA, respaldada por años de experiencia, herramientas como CUDA y un fuerte reconocimiento de marca, AMD “está empezando a enviar señales claras de madurez tecnológica”. “Para competir de forma real en mercados como el colombiano o el peruano, AMD necesita reforzar tres elementos: confianza, compatibilidad y presencia local”, dijo a El Comercio.

Sobre la confianza, Cortés especifica que las alianzas estratégicas con actores como OpenAI, Meta, Oracle o HPE son fundamentales, pues validan la tecnología de AMD y tienen el potencial de abrir espacios para que empresas y gobiernos locales adopten soluciones de la empresa californiana. En cuanto a compatibilidad, el lanzamiento de ROCm 7.0, con mejoras sustanciales en facilidad de integración y soporte directo “representa un paso crítico”, ya que “reduce la fricción técnica y permite a desarrolladores e integradores locales trabajar con AMD sin necesidad de rehacer sus flujos de trabajo”.

Por otro lado, el periodista de El Tiempo considera que las pretensiones de AMD lo obligan a fortalecer su presencia regional con una adecuada estrategia de canales, capacitación técnica y acceso a hardware. “En mercados emergentes, el acompañamiento postventa, el soporte local y la disponibilidad física del producto son factores tan importantes como el rendimiento bruto”, recordó.

En un sentido similar se expresa Juan Pablo Aguilar, periodista de El Universal de México, quien añade que los lanzamientos y anuncios de AMD para el presente y el futuro inmediato la posicionan, al menos en términos de rendimiento bruto, “por encima o a la par de Nvidia” en cuanto a la carrera por el desarrollo de la inteligencia artificial.

“Para el usuario doméstico esto es clave porque cada vez que hay más competencia, hay más innovación y se avanza más rápido. Así nos beneficiamos todos. Respecto a los aceleradores, la gran noticia es que van a tener un 40% más de rendimiento. Esto no va a ser notable al principio para los usuarios finales, pero luego sí se van a sentir beneficiados”, comentó Aguilar a este Diario tras estimar que también son remarcables las predicciones en la industria vaticinadas por Sam Altman (CEO de OpenAI) durante el AdvancingAI 2025.

Esta obligatoria mirada de reojo a la competencia tiene el potencial de distraer, pero también de fortalecer lo que se viene haciendo bien. Para el director general de AMD Latinoamérica, su despliegue regional le permite adaptar tecnologías al contexto local, “brindando soporte y acompañamiento a las empresas que apuestan por la innovación”.

“Creemos firmemente que las pequeñas y medianas empresas también deben tener la oportunidad de liderar procesos de transformación digital. Por eso, nuestra estrategia busca que una startup peruana tenga acceso a las mismas herramientas que una empresa en cualquier otro lugar del mundo. Nuestro objetivo es claro: que el talento tenga lo que necesita para competir, crecer y generar impacto real desde su propio entorno”, sentenció Cánovas.

Si de liderar se trata, un requerimiento transversal para dicho propósito es pensar en todo. Y a diferencia de lo visto en el pasado, ese todo incluye que la visión matriz de Silicon Valley se adapte a mercados como el de nuestro país. En el camino, es probable que AMD, que continuará disputando la cima del reconocimiento en IA contra competidores de polendas, deba transitar un proceso similar al del usuario empresarial y tecnológico peruano: con entusiasmo, ensayo y error; con resiliencia, ensayo y acierto.