‘Josh’ es el asistente de voz de Josh.ai para el hogar que ahora está siendo potenciado por ChatGPT. Este dispositivo, gracias a la inteligencia artificial, podrá entender más que solo comandos específicos. Es decir, también podrá entender frases complejas y actuaría acorde a estas.

“¿Qué pasaría si tu asistente de voz no solo fuera siempre preciso, sino que también pudiera responder a comentarios nebulosos como ‘Tuve un día difícil, ¿cuál es una buena manera de relajarse?’ con respuestas ‘inteligentes’? Por ejemplo, ¿bajando las persianas, atenuando las luces, ajustando el termostato y haciendo cola en Netflix?”, señala The Verge.

Para lograr este cometido, se está integrando ChatGPT a un asistente de voz. “Ese es el potencial de los asistentes de voz impulsados por nuevos modelos de lenguaje de IA, según Alex Capecelatro, cofundador del sistema de automatización del hogar Josh.ai. Este ya comenzó a trabajar en una integración de prototipo utilizando ChatGPT de OpenAI”

En el video de demostración, Capecelatro le pide a Josh que realice acciones como abrir las cortinas, apagar la música y decirle el clima. Con ello, muestra que este asistente virtual puede hacer tres cosas al mismo tiempo. Sin embargo, también le dice “Estoy grabando un video. Está un poco oscuro aquí”. Ante esta interacción, la IA responde encendiendo las luces de la habitación. Si bien lo hace de forma torpe, el usuario nunca le dio el comando de encender las luces, sino que la IA interpretó que la grabación de un video necesita iluminación.

Este tipo de inteligencia artificial permitiría que las acciones del asistente virtual sean más ‘humanas’. “Estamos tratando de averiguar qué tan bueno podemos hacerlo controlando su entorno de una manera más natural e intuitiva”, señala Capecelatro al medio.

Es decir, los usuarios ya no tendrían que dar comandos exactos para que el asistente de voz realice acciones. Por ejemplo, durante un día caluroso, tendríamos que decir explícitamente a Siri o Alexa, las más populares, “Enciende el aire acondicionado”. Sin embargo, gracias a que estarían potenciados por ChatGPT, con tan solo con decir “Hace mucho calor”, el asistente trataría de mantener una temperatura adecuada con los dispositivos que tenga a su alcance.

“Dentro de un año, nadie estará dispuesto a tolerar la antigua forma en que operaban Alexa, Google, Siri e incluso Josh. Simplemente no será suficiente. Si no adoptamos tecnología tipo ChatGPT, negocios como el mío no existirán en un año. Es fundamental para el futuro de cualquier persona que realice control por voz en el hogar”, concluye Capecelatro.