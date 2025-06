Donald Trump quiere expandir su apellido en el mercado de la telefonía móvil. Después de anunciar “Trump Mobile“, su servicio de telefonía que tendrá un costo de 47.45 dólares al mes, también anunció la llegada de su propio celular, el cual tendrá como propósito competir contra el iPhone.

El equipo llamado T1 tendrá un diseño similar al iPhone pero con sistema operativo Android, según se pudo apreciar en imágenes compartidas a través de redes sociales.

Este celular pertenecería a la gama media con características como 12 GB de memoria RAM, memoria de 256 GB, cámara principal de 50 MP así como una cámara frontal de 16 MP y una pantalla de 6.78 pulgadas. Además, tendría un precio de 499 dólares. También incorporaría una batería de 5,000 mAh y una carga rápida de 20 W.

Por el momento no hay fecha de salida oficial de este equipo. Sin embargo, su competencia no sería Apple (o no únicamente) pues en el mercado ya hay varios equipos que ofrecen las mismas características a un precio similar.

Aquí hicimos el recuento de cinco celulares.

Realme GT 6T

Este equipo es uno de los más que asemejan a lo que ofrece el nuevo celular de Donald Trump. Tiene una pantalla de 6.78 pulgadas con una tasa de frecuencia de 120 Hz.

Cuenta con un procesador Snapdragon 7+ Gen 3, con 12 GB de memoria RAM y 256 GB de memoria interna. Tiene una batería de 5,500 mAh con una carga SUPERVOOC de 120 W.

Tiene una cámara principal Sony de 50 MP, con una cámara frontal de 32 MP.

Samsung Galaxy A56 5G

Este celular cuenta con una pantalla de 6.7 pulgadas con tecnología Super AMOLED y tasa de frecuencia de 120 Hz. Tiene una cámara triple de 50 MP + 12 MP + 5 MP, con una cámara frontal de 12 MP.

También cuenta con sistema operativo Android. Memoria RAM de 8 GB con 256 GB de memoria interna. Su batería es de 5,000 mAh con carga de 20 W.

Nothing Phone (3a)

El Nothing Phone (3a) también podría ser una fuerte competencia para el celular de Donald Trump tiene una pantalla AMOLED de 6.77 pulgadas, con una tasa de refresco de 120 Hz.

Su procesador es un Qualcomm Snapdragon 7s Gen3 con una RAM de 12 GB y 256 GB de memoria interna. Su batería es de 5,000 mAh con una carga de 50W.

Tiene una cámara principal de 50 MP Samsung, con una cámara frontal de 32 MP Samsung.

Motorola MOTO G58

Este celular cuenta con un almacenamiento interno de 512 GB con una memoria RAM de 12 GB. Cuenta con un procesador Snapdragon 6s Gen 3, además de sistema operativo Android 14.0

Cuenta con un set de cámaras traseras de 50 MP con 8PM Sony Litia 600. Además de una cámara frontal de 32 MP.

Su batería es de 5,000 mAh con una carga Turbo Charger de 33 W. Su pantalla es pOLED de 6.67 pulgadas con 120 Hz en su tasa de refresco.

POCO X7 Pro

El POCO X7 Pro tiene una pantalla CystalRes AMOLED de 6.67 pulgadas con una tasa de refresco de 120 Hz.

Cuenta con una cámara trasera de 50 MP y una cámara frontal de 20 MP.

Su batería es de 6,000 mAh, con una carga HyperCharge de 90 W. Tiene una memoria RAM de 12 GB y hasta con una capacidad de 512 GB.

“El Universal” de México, GDA