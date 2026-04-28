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Meta había anunciado en diciembre un acuerdo para comprar Manus, que fue creada por una empresa fundada en China pero ahora con sede en Singapur. (Foto de GREG BAKER / AFP)
Meta había anunciado en diciembre un acuerdo para comprar Manus, que fue creada por una empresa fundada en China pero ahora con sede en Singapur. (Foto de GREG BAKER / AFP)
/ GREG BAKER
Por Agencia AFP

Meta, propietaria de Facebook, prevé dar marcha atrás en la adquisición de la startup de IA Manus, informó el Wall Street Journal el lunes, después de que China prohibió la operación por sus preocupaciones de seguridad nacional.

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