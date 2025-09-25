Google anunció la llegada del Modo IA en español, una nueva experiencia de búsqueda que incorpora sus capacidades más avanzadas de la inteligencia artificial (IA).

Esto quiere decir que las personas podrán acceder a esta función desde la página de resultados del Buscador en desktop y en la aplicación de Google para Android e iOS.

Según detalló Google, el Modo IA está impulsado por una versión personalizada del modelo de lenguaje Gemini 2.5, diseñado para ofrecer razonamiento avanzado, consultas multimodales y la posibilidad de profundizar en la información a través de preguntas complementarias y enlaces relevantes.

La herramienta permite abordar búsquedas más complejas y exploratorias, como planificar viajes, comprender instrucciones detalladas o comparar múltiples opciones.

A diferencia de las consultas tradicionales, que suelen ser más breves, las primeras pruebas muestran que los usuarios tienden a formular preguntas dos o tres veces más largas, lo que refleja la capacidad del Modo IA para procesar solicitudes matizadas.

Nueva manera de navegar

El Modo IA es una apusta por la experiencia multimodal: permite a las personas interactuar no solo mediante texto, sino también a través de la voz o de imágenes, lo que amplía las posibilidades de búsqueda de una manera más natural e intuitiva.

El modo de razonamiento avanzado está basado en la técnica de query fan-out: el sistema descompone cada consulta en subtemas y genera múltiples búsquedas simultáneas, lo que facilita un acceso más profundo a la información disponible en la web.

Además, el Modo IA impulsa el descubrimiento de una mayor diversidad de fuentes en línea, contribuyendo a que los usuarios accedan a contenido de calidad y ofreciendo nuevas oportunidades de visibilidad a creadores y editores.

De esta manera, Google asegura que la búsqueda se sustenta en sus sistemas de calidad y ranking, aplicando enfoques novedosos para garantizar veracidad y relevancia. En casos donde la confianza del sistema no sea suficiente, los usuarios continuarán recibiendo resultados de búsqueda tradicionales.