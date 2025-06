OpenAI ultima la llegada de GPT-5, pero mientras llega, defiende la necesidad de contar con privacidad en el uso de la inteligencia artificial (IA) y de trabajar por construir la infraestructura que pueda llevar esta tecnología a más personas y con nuevos servicios.

El modelo de lenguaje GPT-5 podría llegar este verano (hemisferio norte), una ventana de lanzamiento que ha compartido el director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, en un nuevo pódcast de la compañía.

Al directivo no ha avanzado detalles sobre su nuevo modelo, aunque ha planteado el problema que tienen con la nomenclatura. Como ha explicado, ya no entrenan un modelo y lo lanzan, sino que los sistemas de postentrenamiento han mejorado tanto que también los actualizan, y lo que han llamado GPT-4.5 podría haber sido GPT-5, dada la mejora que incorporaba.

Ha destacado la capacidad de memoria como una de sus favoritas, asegurando que “avanzamos hacia un mundo donde, si quieres, la IA tendrá un contexto increíble de tu vida y te dará estas respuestas superútiles”.

Al respecto, ha comentado la petición de The New York Times, que solicitó en el juicio que mantiene con OpenAI, que los datos de la memoria de ChatGPT se pudieran almacenar más allá de los 30 días que admite la capacidad.

Altman ha valorado la privacidad, afirmando que “debe ser uno de los principios nucleares de usar la IA”. “La gente está teniendo conversaciones bastante privadas con ChatGPT. ChatGPT será una fuente de información muy sensible y necesitamos un marco de trabajo que lo refleje”, ha apuntado.

La publicidad es otro de los temas de los que ha hablado Altman. Aún no la han incorporado a sus productos, pero asegura que no está en su contra. Si ha matizado que hay muchas cosas que pensar al respecto en una empresa como al suya, ya que la gente confía en ChatGPT, incluso con alucinaciones y no es fácil de monetizar, no como en las redes sociales o un motor de búsqueda.

Y sobre Project Stargate, ha explicado que “es un esfuerzo para financiar y construir una cantidad de computación sin precedentes”. La IA necesita una infraestructura a escala para poder ser útil a miles de millones de personas de todo el mundo y, como ha señalado, Stargate busca “construir la infraestructura que permita llevar a las personas la siguiente generación de servicios y hacer la inteligencia tan abundante y barata como sea posible”.