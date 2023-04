Twitter ya no permitirá que usuarios no registrados puedan utilizar la barra de búsquedas de la versión web. La plataforma, cuyo CEO es Elon Musk, ahora ni siquiera muestra esta herramienta y solo envía al usuario a la pestaña de ‘Explorar’.

“Twitter está eliminando su función de búsqueda para cualquier persona que no haya iniciado sesión en una cuenta. El cambio significa que cualquier persona que intente acceder a los resultados de búsqueda del sitio deberá iniciar sesión en su cuenta existente o crear una nueva, en lo que podría ser el último intento del CEO Elon Musk de aumentar la cantidad de usuarios en la plataforma”, reporta Gizmodo.

Actualmente, los usuarios no registrados solo pueden ver la pestaña Explorar. “Antes del cambio, cualquiera podía acceder a la fuente de búsqueda de Twitter, pero con la nueva configuración del sitio, los visitantes solo pueden desplazarse por la pestaña Explorar si no han iniciado sesión”, agrega.

Incluso la herramienta para buscar información en Twitter ha desaparecido por completo de la versión web. “La barra de búsqueda no se encuentra en ninguna parte y la pestaña Explorar solo muestra un lista de tweets seleccionados”, señala el medio.

Si bien la barra aparece cuando un usuario no registrado abre un tuit, esta no funcionará y simplemente lo redigirá al inicio. “Aunque la opción de búsqueda vuelve a aparecer cuando el usuario hace click en un tuit, cualquier intento de ingresar texto redirigirá a la persona al indicador de inicio de sesión”, añade.

El retiro de esta herramienta para los usuarios no registrados es para que se creen más cuentas en Twitter. Debido a que mucha información importante, como anuncios políticos o de celebridades, se realiza en esta red social, los usuarios tendrían que crearse un perfil para buscarlos.