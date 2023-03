Un nuevo cambio en Twitter hace que la red sea más confusa. En la línea de tiempo, los tuits de respuesta ya no muestran a qué usuario le estaban contestando, generando un problema de falta de contexto.

Elon Musk anunció que pronto la línea de tiempo solo mostraría tuits de usuarios suscritos a Twitter Blue. No sería el único cambio, pues usuarios van reportando que los tuits que aparecen en su línea de tiempo ya no muestran a qué publicación original estaban respondiendo.

Como señalan en The Verge, este cambio solo genera que los tuits respuesta no tengan contexto. Si haces click en un tuit que tiene respuestas, estas te aparecerán debajo con normalidad, pero ya no están tan explícitamente conectadas al tuit original.

Como reconocen en el medio especializado, este cambio podría ser un error temporal de la red social, como también podría ser permamente, en vista que Twitter ha estado haciendo grandes cambios en los últimos meses.