Investigadores han desarollado MarioGPT, una inteligencia artificial que crea niveles de Super Mario Bros. Con la ayuda de GPT-2, estos desarrolladores han logrado crear hasta 250 niveles y también han mostrado cómo se generan los mapas del popular videojuego de antaño.

“Un equipo de la Universidad de TI de Copenhague acaba de publicar un artículo (previo a la publicación) y una página de GitHub que muestra un nuevo método para codificar y generar niveles de Super Mario Bros, al que llaman MarioGPT”, reporta TechCrunch.

Esta inteligencia artificial no está basada en la tecnología que potencia chatbots como ChatGPT, por ejemplo. “MarioGPT se basa en GPT-2, no en una de estas IA conversacionales novedosas. Estos grandes modelos de lenguaje son buenos no solo para tomar palabras en oraciones como estas y sacar más como ellas: son máquinas de replicación y reconocimiento de patrones de propósito general”, agrega el medio.

“¡Honestamente, elegimos el más pequeño para ver si funcionaba! Creo que, en general, con conjuntos de datos pequeños, GPT-2 es más adecuado que GPT-3, además de ser mucho más liviano y más fácil de entrenar. Sin embargo, en el futuro, con conjuntos de datos más grandes y mensajes más complicados, es posible que necesitemos usar un modelo más sofisticado como GPT-3″, dijo Shyam Sudhakaran, autor principal del artículo, al medio.

¿Cómo funciona MarioGPT?

Al utilizar un modelo que reconoce patrones y los replica, tuvieron que representar las cosas como texto primero. “Incluso un LLM muy grande no comprenderá los niveles de Mario de forma nativa, por lo que los investigadores primero tuvieron que representar un conjunto de ellos como texto, produciendo una especie de versión Dwarf Fortress de Mario. Una vez que el nivel se representa como una serie de caracteres ordinarios, el modelo puede ingerirlo de la misma manera que cualquier otra serie de caracteres, ya sea en lenguaje escrito o en código. Y una vez que comprende los patrones que se correlacionan con las características, puede reproducirlos”, añade el portal.

Algunos modelos de niveles que creó MarioGPT. | (Foto: Universidad de TI de Copenhague)

El “camino” de Mario está representado como ‘x’ minúsculas, mostrando esencialmente que el nivel es técnicamente jugable. Los autores descubrieron que de 250 niveles, nueve de cada 10 pudieron ser completados sin complicaciones. “La entrada etiquetada también hizo que el modelo pueda entender las indicaciones del lenguaje natural, como pedirle que haga un nivel con ‘muchas tuberías y muchos enemigos’ o ‘muchos bloques, gran elevación, sin enemigos’”, asegura el medio.

Así se codifican los niveles de MarioGPT. | (Foto: Universidad de TI de Copenhague)

Pese a esto, existe una limitación. Debido a la forma en que se codifican sus datos de origen en el corpus de niveles de videojuegos, solo hay un símbolo para representar a los “enemigos”. Es decir, no hay uno específico para goombas, koopas, entre otros. Sin embargo, se puede cambiar si es necesario, pues el objetivo principal era probar si se podían generar buenos niveles.