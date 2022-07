Steam permite que los usuarios puedan devolver un videojuego y recibir un reembolso. Los motivos pueden variar, pero existen unos parámetros que la empresa ha señalado en sus términos y condiciones de uso. Por ello, antes de pedir una devolución, debemos tenerlos en cuenta.

Si bien Steam permite pedir una devolución hasta por el simple hecho de que no nos gustó el juego, solo podremos hacerlo antes de las 2 primeras horas de juego. Es decir, si compraste un videojuego y jugaste 1 hora, pero no te gustó, podrías devolverlo y pedir el reembolso. Incluso podrías terminar el juego, siempre y cuando no pases de esas dos horas.

Por otra parte, si compraste un título y no has tenido tiempo de jugarlo, puedes devolverlo dentro de los primeros 14 días. De esta manera, tendrás tu dinero de vuelta, pues nunca usaste el videojuego (Steam cuenta tus horas de juego en la plataforma). Pasado ese tiempo, ya no podrás pedir un reembolso.

¿Cómo pedir un reembolso de mi dinero en Steam?

1. Abre la aplicación y dirígete al juego que quieras devolver.

2. Ingresa a ‘Soporte’. Esta esta en el menú de herramientas de la app (justo debajo de la portada). Podría estar escondida en los tres puntos horizontales en la parte derecha.

3. Esto te llevará a una nueva ventana, donde hay preguntas sobre el motivo por el que buscas soporte.

4. Sin embargo, la opción de devolver el juego podría estar en cualquiera de esas preguntas. Esto se debe a que los motivos varían dependiendo del videojuego o lo que ha ocurrido desde la compra. Por ejemplo, si hubo un cambio en el precio y ahora es más barato que antes, saldrá como motivo “Ahora está más barato que antes” para pedir un reembolso.

Lo usual es que busques la opción “Quiero eliminar este juego permanentemente de mi biblioteca” y luego “No, he cambiado de idea o quiero solicitar un reembolso” para pedir la devolución de tu dinero.

5. Si cumples con los parámetros que indica Steam, aparecerá un botón para confirmar el reembolso y este será enviado a tu cuenta bancaria. El tiempo de la devolución nunca es inmediato y depende del banco que utilices, por lo que solo quedaría esperar.