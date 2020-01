La cantante británica Adele sigue siendo el centro de atención tras la aparición de nuevas fotografías en las que luce aún más delgada que antes. En las imágenes, la intérprete de “Hello” disfruta de una playa del Caribe; sin embargo, un detalle se robó la atención de todos.

Y es que Adele no habría estado sola en la playa, ya que fue captada disfrutando de unos días de descanso junto a Harry Styles, lo que inició los rumores de una posible colaboración entre ellos.

📸|| Adele salió con Harry Styles y James Corden en Anguila, 2 de enero! pic.twitter.com/C4WQw733EU — Harry Styles Chile | 𝐅𝐈𝐍𝐄 𝐋𝐈𝐍𝐄. (@StylesHarryCL) January 4, 2020

La cantante de "Hello, de 31 años, y el intérprete de Adore you, de 25, fueron fotografiados durante un fin de semana en la playa en Anguila, una isla en el Caribe, y aunque no aparecen juntos en las instantáneas, sí estuvieron en el mismo grupo de vacacionistas.

Estas imágenes aparecen cuando Adele se prepara para lanzar su cuarto álbum de estudio, el primero en cinco años, por lo que sus seguidores en redes sociales han especulado que podría tratarse de una nueva unión musical.

Por su parte, Hary Styles recientemente lanzó su álbum Fine line, con el que anunció una nueva gira mundial que llegará a Perú el próximo 17 de octubre del presente año.

Cabe señalar que ninguno de los artistas ha compartido imágenes de sus vacaciones en la playa, en la que también se encontraba el presentador de televisión James Corden.