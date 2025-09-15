La actriz y comediante colombiana Alejandra Azcárate confirmó su llegada a Perú con su monólogo “Lo que se permite, se repite”, espectáculo cargado de reflexión y humor que se presentará el próximo 6 de noviembre en el Auditorio Colegio Meliton Carvajal de Lince, a las 8 p.m.

En esta oportunidad, la artista colombiana llegará para ofrecer lo mejor de su repertorio. Las entradas ya están disponibles en www.lacomedialocal.com y www.alejandraazcarate.com.

El unipersonal confronta al público con temas esenciales: la libertad femenina, la autenticidad y la forma en que se le da importancia a lo superficial mientras se olvida lo verdaderamente fundamental. Alejandra, con su estilo ácido, sincero y cercano, construye un viaje introspectivo donde cada palabra busca abrir un espacio de reflexión y, por supuesto, muchas carcajadas.

Alejandra Azcárate llega a Perú con su monólogo “Lo que se permite, se repite”. (Foto: Instagram)

La puesta en escena aborda la vida como proyecto en constante movimiento. Azcárate se detiene en la importancia de reconocerse auténtico, de entender que la libertad también implica hacerse responsable de lo que se permite.

Durante dos horas, los asistentes serán parte de un espectáculo que no se limita a entretener, sino que se convierte en un ejercicio de autocrítica y aprendizaje.

Con un show sarcásticamente divertido, Alejandra Azcárate se presentará en Lima el próximo 6 de noviembre en el Auditorio Colegio Meliton Carvajal de Lince, a las 8 p.m. Las entradas están a la venta a través de su web.