Faltan pocos minutos para conocer al ganador definitivo de la final del Mundial de Desayunos, un concurso organizado por el 'streamer’ español Ibai Llanos, mismo que ha generado una intensa competencia en Latinoamérica a través de votos en redes sociales.

Después de una larga competencia contra platillos de otros países, el pan con chicharrón de Perú ha llegado a la final del concurso, donde se enfrentará a la arepa de Venezuela.

Por ello, a menos de una hora del cierre de la votación, realizada en las principales plataformas de Ibai, el conteo parcial muestra una participación masiva, con más de 26 millones de votos emitidos, teniendo a Perú como ganador momentáneo.

Perú (Pan con chicharrón): 13.35 millones de votos

13.35 millones de votos Venezuela (Arepa reina pepiada): 12.95 millones de votos

Pan con chicharrón

De ese modo, según la última revisión, el pan con chicharrón peruano estaría imponiéndose ante la arepa venezolana, teniendo una diferencia mínima en cada una de las redes del influencer:

TikTok:

Perú: 6.8 millones de votos

6.8 millones de votos Venezuela: 6.6 millones de votos

Instagram:

Perú: 5.05 millones de votos

5.05 millones de votos Venezuela: 5.05 millones de votos

YouTube Shorts:

Perú: 1.5 millones de votos

1.5 millones de votos Venezuela: 1.3 millones de votos

Finalmente, el español ha confirmado que el ganador se revelará en una transmisión en vivo hoy, sábado 13 de septiembre, a las 12 p. m. (a las 7 p. m. en España).

Mundial de desayunos de Ibai Llanos: Links para votar por el pan con chicharrón

Los peruanos tienen una última oportunidad para votar por el pan con chicharrón en la gran final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos.

Para participar, solo necesitas ir a sus redes sociales, encontrar el comentario fijado del ‘influencer’ y responder con tu nombre y la bandera de Perú.

YouTube

Instagram

TikTok