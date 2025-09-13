El Perú compite con Venezuela en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos, enfrentando al pan con chicharrón peruano versus la arepa venezolana | Foto: Archivo GEC / Instagram / Composición EC
El Perú compite con Venezuela en el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos, enfrentando al pan con chicharrón peruano versus la arepa venezolana | Foto: Archivo GEC / Instagram / Composición EC
Redacción EC
Redacción EC

Faltan pocos minutos para conocer al ganador definitivo de la final del , un concurso organizado por el 'streamer’ español , mismo que ha generado una intensa competencia en Latinoamérica a través de votos en redes sociales.

Después de una larga competencia contra platillos de otros países, el pan con chicharrón de Perú ha llegado a la final del concurso, donde se enfrentará a la arepa de Venezuela.

Por ello, a menos de una hora del cierre de la votación, realizada en las principales plataformas de Ibai, el conteo parcial muestra una participación masiva, con más de 26 millones de votos emitidos, teniendo a Perú como ganador momentáneo.

  • Perú (Pan con chicharrón): 13.35 millones de votos
  • Venezuela (Arepa reina pepiada): 12.95 millones de votos
Pan con chicharrón
Pan con chicharrón

De ese modo, según la última revisión, el pan con chicharrón peruano estaría imponiéndose ante la arepa venezolana, teniendo una diferencia mínima en cada una de las redes del influencer:

TikTok:

  • Perú: 6.8 millones de votos
  • Venezuela: 6.6 millones de votos

Instagram:

  • Perú: 5.05 millones de votos
  • Venezuela: 5.05 millones de votos

YouTube Shorts:

  • Perú: 1.5 millones de votos
  • Venezuela: 1.3 millones de votos

Finalmente, el español ha confirmado que el ganador se revelará en una transmisión en vivo hoy, sábado 13 de septiembre, a las 12 p. m. (a las 7 p. m. en España).

MÁS INFORMACIÓN: ¡Polémica en redes! Ibai Llanos desata debate al comparar la comida peruana con la ecuatoriana: “No me lo esperaba”

Mundial de desayunos de Ibai Llanos: Links para votar por el pan con chicharrón

Los peruanos tienen una última oportunidad para votar por el pan con chicharrón en la gran final del Mundial de Desayunos de Ibai Llanos.

Para participar, solo necesitas ir a sus redes sociales, encontrar el comentario fijado del ‘influencer’ y responder con tu nombre y la bandera de Perú.

  • YouTube
  • Instagram
  • TikTok
@ibaillanos

Esto se acaba. VOTA YA.

♬ sonido original - Ibai

VIDEO RECOMENDADO:

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC