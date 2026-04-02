Resumen

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Esta competencia, que ya ha sumado a más de 40,000 participantes en América Latina, busca promover el deporte y la integración familiar bajo la identidad visual de la icónica marca. | Foto: Difusión
Esta competencia, que ya ha sumado a más de 40,000 participantes en América Latina, busca promover el deporte y la integración familiar bajo la identidad visual de la icónica marca. | Foto: Difusión
Por Redacción EC

La segunda edición de la Barbie Run en Lima se realizará este domingo 14 de junio de 2026, teniendo como punto de concentración la Explanada del Parque Los Próceres, en el distrito de Jesús María.

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