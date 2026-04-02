La segunda edición de la Barbie Run en Lima se realizará este domingo 14 de junio de 2026, teniendo como punto de concentración la Explanada del Parque Los Próceres, en el distrito de Jesús María.

Esta competencia, que ya ha sumado a más de 40,000 participantes en América Latina, busca promover el deporte y la integración familiar bajo la identidad visual de la icónica marca.

En cuanto a la estructura del evento, la organización ha dispuesto dos modalidades de participación. La primera consiste en una caminata recreativa de 5 km, ideal para familias y personas que buscan una actividad de bajo impacto.

Por otro lado, se habilitará un circuito de 10 km destinado a corredores con mayor resistencia, el cual contará con un chip de cronometraje para registrar los tiempos oficiales de los atletas.

Bajo la consigna “Corre con estilo. Corre con actitud”, se promueve una experiencia inclusiva donde pueden participar hombres, mujeres y niños, e incluso se permite la asistencia con mascotas.

Natalia Lafourcade vuelve a Perú con una nueva visión tras la maternidad y su último álbum "Cancionera". La artista comparte cómo ser madre ha transformado su relación con la música, dejando atrás lo irrelevante para enfocarse en lo que importa. ¿Cómo influye esto en sus próximas presentaciones? Ella nos lo cuenta.

Los inscritos deberán acudir a la Expo de entrega de kits los días 12 y 13 de junio. Cada participante recibirá un paquete que incluye el polo oficial del evento, una mochila conmemorativa, número de corredor y, tras cruzar la meta, una medalla de finisher.

Asimismo, la jornada deportiva estará complementada con estaciones de hidratación, zonas para fotografías, sets de música en vivo y activaciones de marcas patrocinadoras.

Finalmente, las inscripciones ya se encuentran disponibles a través de la plataforma digital Ticketmaster.