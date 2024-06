El cantante y amigo de Jefferson Farfán, el popular Bryan Torres fue captado visitando de madrugada a Samahara Lobatón, su expareja con quien tendrá una hija.

Las imágenes, que fueron captadas por “Amor y Fuego”, mostraron a Torres ingresar al departamento de Lobatón, encapuchado y escondido, a las 3:22 de la mañana.

Aunque Bryan aseguró que visitó a Lobatón porque habría sufrido un accidente casero, y por su estado de gestación, era riesgoso... la joven fue vista horas antes comprando en un centro comercial.

De ese modo, al ser abordado por los reporteros del mencionado show de espectáculos, este arremetió furioso contra los periodistas, golpeando con su auto la pierna de uno de ellos.

Según los videos, Torres reaccionó furioso luego de ser consultado por la supuesta relación que tiene con Alexa Gutiérrez, a quien no dudó en negar repetidas veces, incluso con evidencia que lo contradecía.

“Alexa no me interesa. ¿cuándo he salido? Está loca”, respondió indignado. “Yo no quiero estar ni con Samahara ni con nadie, estoy solo, tranquilo nada más”, agregó.

Por otro lado, el cantante habló después con “Amor y Fuego” y justificó su visita a Samahara indicando que lo hizo para velar por su salud. A su vez, Abel Lobatón, padre de la joven, confirmó el accidente, pero restó gravedad, colocándolo como algo liviano.

“Samahara me llamó y me dijo que se había caído de espaldas y que le dolía el cuerpo y todo lo demás. Obviamente, como yo dije, yo la voy a ayudar, voy a estar siempre ahí”, dijo.

Tras las imágenes, se especula que Bryan Torres y Alexa Gutiérrez hayan tenido un acercamiento romántico, ya que la mujer compartió las conversaciones en donde ambos “coqueteaban”. Todo eso mientras él mantendría una relación cercana con Samahara.