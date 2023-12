Daniela Darcourt reveló que terminó su relación amorosa con Jeremy Montalva, músico y percursionista en su orquesta. Este anunció lo dio tras lo rumores que se venían dando sobre su soltería.

La salsera peruana negó hablar de su vida privada en un principio, pero terminó revelando que se encuentra soltera tras un año de relación. Además, aseguró que no quiere romance alguno por el momento.

“Estoy muy feliz y muy contenta, mi vida personal la mantengo con mis amigos en cuatro paredes conversando y tratando de renovar mi mente. Durante todo este tiempo he sido mucho trabajo y permitirte respirar para hacer las cosas personales también es bueno. Estoy feliz, contenta amigos, por favor, no me escriban no me llamen, yo los busco”, dijo la cantante a América Espectáculos.

VIDEO RECOMENDADO

Asimismo, aprovechó en revelar las ventajas de estar sin pareja haciendo referencia a que las personas deberían sentirse “tranquilas y en paz”.

“A estas alturas de la vida, yo le diría a la gente que busquen su tranquilidad, su paz. No hay que ser necios y decir ‘yo me quedo’ de terco o terca y no. No hay que esperar odiarse para recién (terminar). Yo creo que es sano que las parejas se den un espacio y respiren”, indicó.